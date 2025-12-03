한국레노버, 충남서 크롬북 활용 교육 봉사활동 전개

한국레노버는 지난 11월 말 충청남도 아산시 온양동신초등학교에서 임직원이 참여한 디지털 교육 봉사활동을 진행했다고 3일 밝혔다.

한국레노버는 온양동신초등학교 5·6학년 총 3개 학급을 대상으로 조별로 실시간 협업을 통해 완성한 그림을 머그컵으로 제작하는 '디지털 드로잉' 프로그램을 진행했다.

프로그램에 참여한 학생들은 레노버 크롬북을 활용해 디지털 리터러시와 창의적 사고력을 자연스럽게 함양하고 협업을 통해 결과물을 만들어내는 성취감을 경험했다.

한국레노버는 지난 11월 말 충청남도 아산시 온양동신초등학교에서 디지털 교육 봉사활동을 진행했다고 밝혔다. (사진=한국레노버)

한국레노버는 지역사회 디지털 교육 지원을 위해 교육 봉사활동을 지속적으로 전개하고 있다. 지난 9월에는 충남 한들물빛초등학교에서 교육 봉사 프로그램을 진행한 바 있다.

신규식 한국레노버 대표는 "디지털 기술 접근 기회가 상대적으로 제한적인 지역 학생들이 기술을 활용해 탐구하고 창작하며 성장할 수 있도록 이번 활동을 기획했다"고 설명했다.

이어 "한국레노버는 '모두를 위한 더 스마트한 기술'이라는 비전 아래 앞으로도 임직원의 재능과 열정을 바탕으로 지역사회에 실질적으로 기여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 한국레노버는 신망원, 홀트아동복지회, 메이크업이신 재단, 상록보육원 등 다양한 기관과 협력하며 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다.