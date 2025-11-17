레노버, 성수동서 내년 상반기까지 팝업스토어 운영

한국레노버가 데스크톱 PC와 노트북 등 AI PC, 리전 등 게임 PC 체험과 구매가 가능한 팝업 스토어를 이 달 말까지 서울 성수동 'LCDC 서울'에서 운영한다. AI PC 관련 관심이 높아지고 있는 국내 시장을 겨냥한 첫 시도다.

팝업스토어 운영 이후 12월부터 6월까지 7개월간 같은 장소에서 '레노버 성수 스토어'도 운영한다. 기존 PC 제조사가 최대 한 달간 단기 운영에 그쳤던 것과 달리 장기간 운영으로 판매와 소비자 경험을 확장하기 위한 의도다.

레노버가 서울 성수동 'LCDC 서울'에서 운영하는 팝업스토어 전경. (사진=지디넷코리아)

17일 오전 팝업 스토어 현장에서 신규식 한국레노버 대표는 "시장 변화에 따라 국내 소비자와 접점을 늘리기 위한 전략을 고민한 결과 국내에서 가장 역동적인 지역 중 하나인 성수동에서 새로운 시도를 시작했다"고 설명했다.

신규식 한국레노버 대표이사. (사진=지디넷코리아)

신규식 대표는 이어 "성수동은 다양한 연령층이 자연스럽게 유입되는 지역이며 오프라인 체험을 통해 제품에 대한 이해도와 만족도가 크게 높아진다는 고객 피드백도 고려 이유로 꼽혔다"고 설명했다.

팝업스토어 1층에서는 컨베이어 벨트로 연결된 구성요소를 모아 독특한 키링을 만들 수 있는 체험존을 배치했다. 2층으로 올라가는 계단에는 레노버를 대표하는 노트북 제품인 씽크패드의 진화 과정을 담은 전시물을 배치했다.

팝업 스토어 1층에 배치된 키링 만들기 체험 코너. (사진=지디넷코리아)

레노버 씽크패드의 연혁을 소개하는 전시물. (사진=지디넷코리아)

2층에는 인텔 코어 울트라 시리즈2 프로세서 기반 씽크패드·리전·요가·아이디어패드·아이디어센터 등 제품을 배치했다. 키보드·마우스·백팩·어댑터 등 액세서리 라인업도 대규모로 전시해 사용자 종류별·목적별 맞춤 솔루션을 제시했다.

인텔 코어 울트라 시리즈2 기반 리전 등 고성능 AI PC를 전시했다. (사진=지디넷코리아)

레노버는 이번 팝업스토어와 공식 스토어 운영으로 국내 소비자와 접점 확대를 내세웠다.

신규식 한국레노버 대표는 “한국은 서비스 기대치가 가장 높은 시장 중 하나”라며 “전국 40개 서비스센터 운영, 우발적 손상 보장(ADP), 24/7 프리미엄 케어, 온사이트 서비스 등 프리미엄 고객 경험 투자를 지속하겠다"고 강조했다.