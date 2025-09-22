한국레노버, 29일 휴대형 게임PC '리전 고2' 출시

한국레노버가 오는 29일 휴대형 게임PC '리전 고2'를 국내 출시한다.

리전 고2는 AMD 라이젠 Z2 프로세서와 라데온 780M GPU로 성능을 강화했다. LPDDR5X 메모리는 최대 32GB까지, PCI 익스프레스 4.0 SSD는 1TB까지 선택 가능하며 마이크로SD카드로 저장 용량을 최대 2TB까지 확장할 수 있다.

AMD 라이젠 Z2 탑재 레노버 리전 고2. (사진=한국레노버)

8.8인치, 1920×1200 화소 퓨어사이트 OLED 디스플레이는 화면주사율 최대 144Hz, 밝기는 최대 500니트이며 AMD 플루이드 모션 프레임, 라데온 슈퍼 레졸루션 기술로 부드러운 화면 전환이 가능하다.

내장 배터리 용량은 1세대 제품 대비 50% 늘어난 74Whr로 레노버 통합 게임 소프트웨어 '리전 스페이스'로 성능과 배터리 최적화가 가능하다.

이용 중 실수로 제품 파손시 1회 무상수리 가능한 '우발적 손상 보장'(ADP) 서비스를 구입 후 1년간 지원한다. 전문 엔지니어와 전화, 이메일, 채팅 등을 통해 솔루션을 제공하는 '프리미엄 케어 서비스'도 기간 중 제공된다.

색상은 이클립스 블랙 한 종류이며 가격은 기본 모델 기준 159만 9천원이다. 22일 오전 11시 지마켓 라이브방송 채널 'G라이브'에서 예약 판매를 진행하며 참가시 마우스를 추가 제공한다.