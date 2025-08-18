레노버, 올해 포춘 글로벌 500대 기업 순위서 196위 기록

레노버는 18일 미국 경제 전문지 '포춘'이 발표한 글로벌 500대 기업 순위에서 전년 대비 52단계 상승한 196위를 기록했다고 밝혔다.

포춘은 매년 전 세계 기업의 매출액 기준으로 상위 500대 기업을 선정해 발표한다. 레노버는 2009년 이후 16년 연속으로 500대 기업에 이름을 올렸고 기술 부문에서는 역대 최고 순위인 13위를 기록했다.

레노버 로고

레노버 관계자는 "올해 급격한 순위 상승은 ▲뚜렷한 다각화 성장 전략 ▲엔드 투 엔드 통합 글로벌 운영 ▲ODM+ 제조 모델 ▲ 글로벌 자원·현지 제공 시스템 등 경쟁력 강화 결과"라고 설명했다.

이어 "지난 회계연도 연구개발(R&D) 투자 규모를 전년 대비 13% 증가하는 등 혁신 투자를 지속적으로 확대중이며 전 세계 11개 시장에서 30곳 이상의 제조 거점(자사 및 외부 위탁 포함)을 운영해 글로벌 시장 변동성에 기민하게 대응하고 있다"고 덧붙였다.