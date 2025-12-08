한국레노버, 2K·풀HD 모니터 신제품 5종 출시

한국레노버가 8일 업무와 엔터테인먼트에 최적화된 모니터 신제품을 국내 출시했다.

신제품은 2K(QHD, 2560×1440 화소) 모니터 L27q-4A, L27h-4A 2종과 풀HD(1920×1080 화소) 해상도 4C 시리즈 L27-4C, L24-4C, L24D-4C 3종 등 총 5종이다.

L27q-4A, L27h-4A 2종은 4면 테두리 최소화와 상하/좌우 각도, 높낮이를 자유롭게 조절할 수 있는 멀티스탠드를 기본 제공한다. 내장 스피커에는 웨이브 맥스오디오 음향 기술을 적용했다.

레노버 L27h-4A 모니터. (사진=한국레노버)

L27h-4A는 USB-C 연결로 기기 충전과 영상 입력, USB 허브 기능을 지원해 노트북 외부 모니터 확장 용도로 활용할 수 있다. L27q-4A는 HDMI 2.1, 디스플레이포트 1.4 등 영상 입력 단자 3개를 갖췄다.

4C 시리즈는 화면주사율 144Hz, sRGB 색공간 99%를 재현하는 패널을 탑재했고 AMD 프리싱크를 지원해 게임 화면에서 프레임 잘림이나 찢김 현상을 완화환다.

L24D-4C는 USB-C 단일 케이블을 통해 최대 75W 충전과 데이터 전송, 영상 입력까지 가능하다.

레노버 L24D-4C 모니터. (사진=한국레노버)

모니터 신제품 5종 모두 클라우드 그레이 색상을 적용했고 스마트 디스플레이 모니터 소프트웨어 '아트리'를 지원한다. 화면 분할, 색상 조정 등 각종 설정을 간편하게 관리할 수 있다.

무상보증기간은 구입 후 3년간이며 기간 중 고장 발생시 엔지니어가 직접 방문한다. 불량화소 발견시 타사 대비 엄격한 교체 기준을 적용한다. 온라인 마켓으로 공급되며 판매 가격은 12만 9천원부터.