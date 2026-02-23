파라메타, 스테이블코인·STO 무료 컨설팅 실시

파라메타가 스테이블코인 및 토큰증권(STO) 사업을 준비하는 기업을 대상으로 무료 1:1 컨설팅 프로그램을 실시한다고 23일 밝혔다.

파라메타는 국내 스테이블코인 얼라이언스 의장사로 활동하며 산업 및 제도 논의에 참여해 온 블록체인 기업이다. 전통 금융과 웹3(Web3) 금융 영역을 모두 아우르는 기술 역량을 바탕으로 금융기관 및 공공기관 프로젝트를 수행해 왔다.

파라메타 측은 "실행 경험을 바탕으로 기업들이 보다 안정적인 디지털자산 사업 구조를 설계할 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다"고 설명했다.

이번 컨설팅은 단순 자문을 넘어 사업 기획과 인프라 전략을 종합적으로 다루는 통합 가이드 형식으로 진행된다. 신청 기업의 단계에 맞춰 ▲사업 모델 설계 방향 ▲디지털자산 구조 전략 ▲지갑 및 운영 인프라 설계 ▲확장 로드맵 등을 제안할 예정이다.

프로그램은 2026년 2월부터 선착순 10개사를 대상으로 진행되며, 기획·검토 단계 기업부터 시스템 개발 중이거나 서비스 운영 단계에 있는 기업까지 참여할 수 있다. 사전 체크리스트를 기반으로 맞춤형 미팅이 진행된다.

김민환 파라메타 사업전략팀장은 “디지털자산 기반 금융은 글로벌 금융 질서 속에서 현실적인 사업 기회로 자리 잡고 있다”며 “기업들이 보다 선제적으로 준비하고 실행에 옮길 수 있도록 전략적 파트너 역할을 하겠다”고 밝혔다.