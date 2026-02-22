과기정통부, 미 백악관과 기술번영 위한 워킹그룹 출범 합의

AI·양자 등 구체 성과는 하반기 한-미 과학기술공동위원회서 공개

과학입력 :2026/02/22 12:29    수정: 2026/02/22 12:41

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 ‘2026 인도 AI 영향 정상회의’ 참석을 계기로 마이클 크라치오스 미국 트럼프 대통령 과학기술 보좌관 겸 백악관 과학기술정책실장과 양국 협력을 위한 워킹그룹 출범에 합의하고, 공동 성명을 발표했다.

22일 과기정통부에 따르면 이번 합의는 지난해 10월 APEC 주간 정상회담 때 양국 정부간 체결한 ‘한-미 기술번영 양해각서(MOU) 이행 차원에서 이루어졌다.

워킹그룹은 인공지능(AI), 연구 안보, 통신 혁신, 생명공학, 양자 기술, 우주, 기초 과학 연구 등 양해각서에 명시된 구체적인 분야의 협력 방안을 논의할 예정이다.

인도 AI영향 정상회의에 참석중인 배경훈 과기정통부 부총리 겸 과기정통부 장관이 수석대표 세션에서 발언하는 모습.(사진=과기정통부)
2026 인도AI 영향 정상회의 각국 리더 기념촬영 모습.왼쪽에서 세 번째가 배경훈 부총리 겸 과기정통부장관.(사진=과기정통부)

워킹그룹은 정부 관계자와 관련 전문가들로 구성한다. 우리나라 과기정통부와 미국 국무부가 조정을 담당한다. 수석 대표는 우리나라는 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 미국은 백악관 과학기술정책실장이 맡는다. 이외에 특정 기술 분야 논의를 위한 하위위원회도 구축하기로 했다.

워킹그룹 논의 결과는 올해 하반기 예정된 제12차 한-미 과학기술공동위원회를 통해 공개한다.

배경훈 부총리는 "양국의 복지와 경제적 기반을 강화하고, 과학기술 협력을 통해 한-미 동맹을 발전시키는 것이 목표"라며 "올해 과기공동위에서 기술번영 양해각서 내 분야에서 큰 성과를 낼 수 있도록 긴밀히 소통할 것"이라고 밝혔다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
과기정통부 워킹그룹 기술번영 배경훈 부총리 AI

