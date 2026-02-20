로블록스, 12·3 계엄 왜곡 게임 '그날의 국회' 삭제…"정치 묘사 금지"

12·3 계엄을 왜곡한다는 논란이 일었던 로블록스 내 게임 '그날의 국회'가 플랫폼에서 삭제됐다.

20일 로블록스는 "'그날의 국회' 체험은 검토를 거쳐 삭제됐다"고 밝혔다. 이달 초 로블록스에 올라온 '그날의 국회'는 12·3 비상계엄을 배경으로 이용자들이 군인, 경찰, 시민 등 역할을 맡아 총을 쏘는 게임이다. 게임 내에는 이재명 대통령(계엄 당시 더불어민주당 대표)의 모습까지 구현됐다.

이에 각종 커뮤니티에서는 12·3 계엄 상황을 왜곡하고 있다는 비판이 잇따랐다.

로블록스 '그날의 국회' 플레이 영상 캡처.

로블록스 측은 "로블록스는 모든 연령대의 사용자가 안전하고 시민의식을 바탕으로 한 긍정적인 경험을 할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 전념하고 있다"며 "이러한 시민의식이 존중되는 로블록스의 커뮤니티 환경을 유지하기 위해, 당사의 커뮤니티 규정은 정치적 인물 및 단체와 관련된 콘텐츠의 논의나 묘사를 금지하고 있다"고 강조했다.

이어 "여기에는 현재 공직에 출마 중이거나 최근 출마한 정치 후보자 및 관련된 슬로건, 선거 캠페인 자료, 집회 또는 행사와 관련된 콘텐츠가 포함된다"고 덧붙였다.

한편 로블록스에는 지난 2024년에도 광주 민주화 운동을 왜곡한 '그날의 광주'가 올라와 논란이 되기도 했다. 당시 5·18 기념재단은 제작자를 경찰에 고발, 이후 로블록스는 사과문을 낸 뒤 게임을 삭제했다.