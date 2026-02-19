정재헌 SKT, 신입 사원·팀장에 "AX 변화 주도해달라"

정재헌 SK텔레콤 CEO가 신입사원, 신임 팀장들에 ‘인공지능 전환(AX)’ 속에서 조직 변화를 주도해달라고 당부했다.

19일 SK텔레콤 뉴스룸에 따르면 정 CEO는 지난 5일 T타워에서 2026년 SK텔레콤 주니어탤런트와 소통하는 시간을 갖고 “AX라는 큰 흐름 속에서 구성원 각각이 드림팀 주체가 돼 SK텔레콤 변화를 이끌어 달라”고 말했다.

이 자리에서는 주니어 탤런트들이 각자의 인생 그래프를 발표하고 CEO의 경험을 듣는 '1년차의 드림 스토리'와 회사와 조직에 대해 궁금한 점을 CEO에게 직접 묻고 듣는 '하나되는 드림팀' 등 일정이 진행됐다.

신입사원들이 AX 등 다양한 변화 속에서 잃지 말아야 할 기본과 원칙에 대한 물음에 정 CEO는 “업무의 방향성과 해법은 선배들이 잘 알고 있지만, AI와 같은 새로운 도구는 여러분이 더 친숙할 수 있다”며 “새로운 툴을 활용해 적극적으로 방향성을 제안하는 주체가 되어달라”고 했다.

정재헌 CEO, 사진_SK텔레콤 뉴스룸

이어, “직장인이 반드시 가져야 할 덕목은 변화”라며 “회사는 구성원이 안정적으로 일할 수 있도록 돕고, 구성원은 AI 시대에 회사가 필요로 하는 역량을 갖춰야 한다”고 덧붙였다.

통신사업이 오래 갈 수 있는 구조에 대한 질문에는 “통신망은 AI 시대를 지탱하는 핵심망”이라며 “우리 업(業)의 본질은 고객”이라고 강조했다.

이튿날인 6일에는 이천에 위치한 SK텔레콤 인재개발원을 찾아 올해 새롭게 보임한 신임 팀장들과 만나 현장 경험과 고민을 함께 나누고, AX 전환기 리더의 역할과 책임에 대한 방향성을 제시했다.

정 CEO는 “신임 팀장들과 비슷하게 CEO로서 이제 막 시작한 입장”이라며 “지금은 같은 자세로 목표와 원칙을 함께 나누는 시기로, 새로운 리더들이 변화의 대세를 만드는 데 앞장서 달라”고 요청했다.

그러면서 “올해는 AX 전환을 위한 환경을 완벽하게 조성하고, AI 전환의 가시화를 목표로 하고 있다”며 “현장에서 업무를 이끄는 리더들이 주체가 되어 문제를 제기하고 해법을 찾아 실행해달라”고 주문했다.