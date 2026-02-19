尹 무기징역에 민주당 "미흡한 판결", 국힘은 메시지 숙고

더불어민주당이 19일 내란 우두머리 혐의 윤석열씨에 무기징역 선고를 두고 “매우 미흡한 판결”이라고 밝혔다. 내란 실패가 감경 사유로 꼽힌 점을 비판하면서 특검에 즉각적인 항소를 촉구했다.

정청래 민주당 대표는 이날 선고 직후 긴급 최고위원회의를 열어 “내란 우두머리 혐의 법정형은 최고 사형, 최저 무기징역밖에 없다”며 “최저형이다. 국민 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결”이라고 비판했다.

이어, “단죄가 국민의 열망만큼 이뤄지지 않았다고 해도 사법정의, 헌법, 민주주의 수호에 대한 끈을 놓을 수 없다”며 “2차 종합 특검을 통해 노상원 수첩의 진실을 밝히고 윤석열 내란수괴가 법정 최고형을 받도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 강조했다.

사진_서울중앙지법, 뉴스1

국민의힘은 내란 우두머리 관련 판결에 말을 아끼고 있다. 장동혁 대표는 20일 오전에 관련 입장을 발표할 계획으로 알려졌다.

당내 소장파에서는 장 대표를 향해 ‘윤 어게인’ 세력과 절연할 것을 촉구하는 가운데, 장 대표는 즉시 메시지를 내지 않고 상황을 지켜보며 내용을 가다듬는 중으로 전해졌다.