음료 한잔 드세요…에쓰오일, 구도일카페 올해도 상시 운영

에쓰오일이 서울 마포구 공덕동 본사 앞에 설치한 무료 음수대 ‘구도일 카페’를 올해도 상시 운영한다.

에쓰오일은 구도일 카페 운영을 위한 기부금 6000만원을 19일 사랑의 전화 마포종합사회복지관에 전달했다고 밝혔다.

구도일 카페는 국내 기업 중 유일하게 본사 앞에서 운영 중인 무료 음료 나눔 공간으로, 지역 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 쉼터다. 구도일 카페는 2013년 설치돼 마을버스 및 택배 기사, 등하굣길 학생, 인근 직장인 등 지역사회 주민들에게 계절에 맞춘 음료를 무료로 제공하고 있다.

에쓰오일 본사 사옥 앞 설치된 구도일 카페 (사진=에쓰오일)

자판기 옆에는 주민들의 자발적인 참여로 운영되는 성금 모금함도 함께 설치돼 있다. 최근 5년간 모금액은 약 1000만원에 달하며, 올해 모금액은 차년도 5월 어버이날을 맞아 마포지역 독거노인을 위한 행사 및 지원에 활용될 예정이다.

에쓰오일 관계자는 "에쓰오일은 앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 통해 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.