건강 챙긴다지만 '물 부족'…성인 86.6% 권장량 못 채워

건강 관리에 대한 관심은 높지만, 정작 가장 기본적인 수분 섭취는 충분히 이뤄지지 않는 것으로 나타났다.

정수기 브랜드 브리타가 전국 성인 남녀 857명을 대상으로 실시한 '2026 건강지능(HQ) 및 물 섭취 인식' 조사에 따르면 응답자 86.6%가 하루 평균 물 음용량이 1.5리터(L) 이하라고 답해 세계보건기구(WHO) 권장량(1.5~2L)에 미치지 못하는 것으로 조사됐다.

브리타는 지난달 26일부터 29일까지 전국 성인 남녀 857명을 대상으로 실시한 '2026 건강지능(HQ) 및 물 섭취 인식' 설문조사 결과를 19일 발표했다. 조사는 '트렌드 코리아 2026'의 주요 키워드인 '건강지능(HQ)' 개념을 바탕으로, 현대인의 물 섭취 행태를 점검하고 보다 건강한 웰니스 라이프스타일을 제안하기 위해 기획됐다.

브리타 건강지능(HQ) 인식 조사 결과 (사진=브리타코리아)

조사 결과 응답자 절반 이상이 건강지능 개념을 '처음 들어본다'(50.8%)고 답하며, 아직 대중에게 건강지능 개념은 생소한 것으로 나타났다. 반면 건강의 기본 요소인 '수분 섭취'의 중요성에 대해서는 95.3%가 '중요하다'(매우 중요하다 56.9%, 중요한 편이다 38.4%)고 답했다.

물을 마시려고 하는 이유(복수 응답)로는 '건강 관리'가 68.1%로 선두를 보였으며, '갈증 해소'는 56.1%로 뒤를 이었다. 물을 마실 때 '자신을 돌보고 있다'고 느끼는 순간으로는 '하루를 시작하거나 마무리할 때'(35.2%)와 '바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 물을 마실 때'(29.5%)가 많이 언급됐으며, 물을 마신 후 가장 먼저 느끼는 변화로는 '기분 안정'(35.1%)이 가장 높게 나타났다.

다만 실천으로 이어지는 사례는 적었다. 하루 평균 음용량을 묻는 질문에 응답자의 과반을 훌쩍 넘는 86.6%가 '1.5L 이하'라고 답했다. 물을 자주 마시지 못하는 이유로는 '습관 부족·잊어버림'이 57.9%로 가장 높은 비중을 차지하고, 음용을 늘리기 위해 실천하고 있는 방식으로는 '기록 없이 의식적으로 마신다'는 응답이 70.1%로 나타났다.

이와 함께 물 선택 기준에서도 소비자들의 기준은 더욱 엄격해지고 있었다. 물 선택 시 가장 중요한 요소로는 '믿을 수 있는 수질'(73.3%)이 주요 요인으로 나타났다. 물과 관련해 가장 우려되는 요소로는 '불순물·미세플라스틱'이 60.6%로 나타나, 안전하고 신뢰할 수 있는 물에 대한 요구가 매우 높은 것으로 확인됐다.

한편 브리타는 교체형 필터 구조와 4단계 필터링 기술을 통해 염소, 중금속 등 수돗물 속 불순물 저감을 지원한다. 저그형 정수기 외에도 이동 중에도 간편하게 사용할 수 있는 라크 정수 필터 텀블러부터 가정에서 사용하는 큐브 온·정수기까지, 쉽게 깨끗한 물을 마실 수 있는 정수 솔루션을 통해 보다 더 건강한 라이프스타일 제시한다.

최선영 브리타코리아 상무는 "건강지능은 수분 섭취처럼 가장 기본적인 습관에서 시작한다"라며 "브리타는 누구나 일상에서 쉽고 편리하게 수분 섭취를 이어갈 수 있도록 다양한 라이프스타일을 고려한 솔루션을 지원해 나가겠다"라고 말했다.

