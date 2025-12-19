브리타, 콤팩트 정수기 '리켈리' 판매 109%↑

독일 친환경 정수기 브랜드 브리타는 콤팩트 정수기 ‘리켈리'를 2025 베스트 아이템으로 선정했다고 19일 밝혔다.

브리타가 2025년 1~11월 판매 데이터를 분석한 결과, 리켈리의 판매량은 전년 동기 대비 약 109% 증가해 전 제품 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 1인 가구 확대와 합리적·친환경 소비 트렌드가 성장을 견인한 것으로 분석된다.

브리타 친환경 정수기 '리켈리' (사진=브리타코리아)

리켈리는 총 용량 2.2L의 슬림한 디자인으로 소형 주거 공간에서도 활용도가 높으며, 대학생과 사회초년생 등 20대 구매 비중이 28%로 나타났다. 특히 이사·신학기 수요가 몰리는 2~3월과 9월에 판매가 집중됐다.

안젤로 디 프라이아 브리타코리아 대표는 "변화하는 라이프스타일에 맞춰 소비자들이 필요로 하는 지속 가능한 음용 솔루션을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.