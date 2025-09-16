브리타, 재활용 필터 누적 87만개 수거

독일 친환경 정수기 브랜드 브리타는 올해로 4주년을 맞이한 고객 참여형 필터 재활용 프로그램 '그린 리프 멤버십'을 통해 누적 87만 개에 달하는 필터를 수거했다고 16일 밝혔다.

2021년 9월 시작된 그린 리프 멤버십은 사용한 브리타 필터를 회수해 새로운 자원으로 순환시키는 프로그램이다. 4년 간 2천900톤 이상 일회용 플라스틱과 2만 톤 이상 이산화탄소 절감 효과를 거뒀다.

브리타 그린 리프 멤버십 (사진=브리타)

테라사이클 홈페이지에서 무료 택배 수거를 신청하거나 전국 이마트와 제로웨이스트숍에 마련된 전용 수거함을 이용해 참여할 수 있다. 수거 과정의 효율성을 높이기 위해 택배 수거 단위를 12개로 조정했다.

온·오프라인으로 수거된 필터는 글로벌 재활용 전문 기업 테라사이클과의 파트너십으로 분해·선별 과정을 거쳐 생활용품이나 건축 자재로 재활용된다.

브리타는 프로그램 성장의 배경으로 브랜드 성장과 더불어 환경 보호에 동참하려는 소비자 인식 제고를 꼽았다. 실제로 연간 필터 수거량은 론칭 이후 매년 꾸준히 증가하고 있다.

안젤로 디 프라이아 브리타코리아 대표는 "앞으로도 신뢰할 수 있는 지속 가능한 음용 솔루션을 제공하는 동시에, 사회적 책임을 다하는 브랜드로서 고객들의 신뢰에 보답해 나가겠다"고 말했다.