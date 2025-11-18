'韓 진출 8주년' 브리타, 생수병 69억개 절감

독일 친환경 정수기 브랜드 브리타가 한국 시장 진출 8년 만에 약 69억 개의 생수병 절감 효과를 달성했다고 18일 밝혔다.

브리타는 2017년 10월 한국 시장 공식 론칭했다. 이후 필터 2천300만개와 정수기 180만대를 판매했다. 올해 9월까지 국내 순매출은 전년 동기 대비 약 17% 성장했다.

브리타의 막스트라 프로 필터 1개는 약 150L의 물을 정수할 수 있으며, 이는 500mL 생수병 약 300개를 대체할 수 있다.

브리타 글라스 저그 (사진=브리타코리아)

생수병 1개 무게를 약 10g으로 가정 시, 국내에서 브리타 필터 사용으로 현재까지 일회용 플라스틱 약 7만 톤 이상을 절감한 효과가 발생했다.

브리타 필터 본체의 절반 이상은 국제 지속 가능성 및 저탄소 인증(ISCC PLUS)을 받은 바이오 기반 플라스틱으로 제작됐다.

브리타는 '그린 리프 멤버십' 제도를 통해 사용 완료된 필터를 수거·재활용하는 순환 구조를 구축했다. 패키지 소재와 포장 공정을 최소화해 불필요한 폐기물을 줄였다.

브리타 필터는 독자적인 4단계 정수 시스템을 통해 미세입자, 염소, 중금속 등 수돗물 속 유해 물질을 효과적으로 제거한다.

안젤로 디 프라이아 브리타 코리아 대표는 "소비자들이 지속 가능한 물 섭취 습관의 가치를 공감해준 덕분"이라며 "앞으로도 워터테크 기술력을 기반으로 건강하고 환경 친화적인 음용수 문화를 확산시켜 나가겠다"라고 말했다.