'韓 진출 8주년' 브리타, 생수병 69억개 절감

독일 친환경 정수기 브랜드 브리타가 한국 시장 진출 8년 만에 약 69억 개의 생수병 절감 효과를 달성했다고 18일 밝혔다.
브리타는 2017년 10월 한국 시장 공식 론칭했다. 이후 필터 2천300만개와 정수기 180만대를 판매했다. 올해 9월까지 국내 순매출은 전년 동기 대비 약 17% 성장했다.
브리타의 막스트라 프로 필터 1개는 약 150L의 물을 정수할 수 있으며, 이는 500mL 생수병 약 300개를 대체할 수 있다.
생수병 1개 무게를 약 10g으로 가정 시, 국내에서 브리타 필터 사용으로 현재까지 일회용 플라스틱 약 7만 톤 이상을 절감한 효과가 발생했다.
브리타 필터 본체의 절반 이상은 국제 지속 가능성 및 저탄소 인증(ISCC PLUS)을 받은 바이오 기반 플라스틱으로 제작됐다.
브리타는 '그린 리프 멤버십' 제도를 통해 사용 완료된 필터를 수거·재활용하는 순환 구조를 구축했다. 패키지 소재와 포장 공정을 최소화해 불필요한 폐기물을 줄였다.
관련기사
- 러닝 인구 1천만 시대…'친환경 러닝템'과 달린다2025.10.23
- '브리타 필터' 하나면 과불화화합물 제거...美 NSF 기준 통과2025.10.17
- 브리타, 재활용 필터 누적 87만개 수거2025.09.16
- 브리타, '깨끗한 물' 가치 알린다2025.09.03
브리타 필터는 독자적인 4단계 정수 시스템을 통해 미세입자, 염소, 중금속 등 수돗물 속 유해 물질을 효과적으로 제거한다.
안젤로 디 프라이아 브리타 코리아 대표는 "소비자들이 지속 가능한 물 섭취 습관의 가치를 공감해준 덕분"이라며 "앞으로도 워터테크 기술력을 기반으로 건강하고 환경 친화적인 음용수 문화를 확산시켜 나가겠다"라고 말했다.