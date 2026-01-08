브리타, 정수기 '스타일 에센셜' 출시

브리타가 저그형 정수기 '스타일 에센셜'을 출시한다고 8일 밝혔다.

스타일 에센셜은 뚜껑·입출구·핸들에 모두 매트 소재를 적용했다. 색상은 화이트, 샌드, 스톤 블루로 구성했다.

브리타 스타일 에센셜 (사진=브리타코리아)

한 손으로 여닫을 수 있는 일체형 뚜껑 구조(플립탑 형태)를 적용해 유입구에 물을 채워 넣는 과정을 간소화했다. 단순한 손잡이 디자인으로 그립감도 개선했다.

여과된 물의 양과 필터 사용 기간에 따라 색상이 변하는 '스마트 라이트'를 탑재해 필터 교체 주기를 직관적으로 확인할 수 있다.

용량은 3.6L와 2.4L 두 가지다. 가격은 각각 5만900원, 4만5천900원이다. 브리타는 오는 12일 신제품 출시를 기념해 네이버 신상위크를 진행한다.

안젤로 디 프라이아 브리타 코리아 대표는 "따뜻한 미니멀리즘 감성과 브리타의 정수 기술이 결합된 스타일 에센셜로 보다 편리하고 감각적인 하이드레이션 라이프스타일을 경험해 보시길 바란다"라고 전했다.