타다, 디즈니·픽사 영화 '호퍼스' 예매 티켓 제공

모빌리티 플랫폼 ‘타다(TADA)’ 운영사 브이씨엔씨가 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 제휴해 오는 3월 4일 개봉 예정인 영화 '호퍼스' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

타다는 오는 3월 18일까지 호퍼스 콘셉트로 브랜딩된 차량을 운행한다. 해당 차량에는 영화 세계관을 반영한 내·외부 디자인이 적용되며, 탑승 고객이 자연스럽게 영화의 메시지와 분위기를 경험할 수 있도록 구성했다.

이와 함께 3월 3일까지 참여형 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 동안 호퍼스 브랜딩 타다 차량에 탑승한 고객은 내부에 비치된 스크래치 쿠폰을 통해 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 50명에게는 영화 예매권 2매를 증정하며, 미당첨 고객에게도 타다 쿠폰 1000원을 제공한다.

SNS 이벤트도 있다. 이벤트 기간 내 타다 공식 SNS에 게재된 영화 호퍼스 예고편을 보고 기대평을 남긴 고객 가운데 추첨을 통해 예매권을 증정할 예정이다.

타다 관계자는 “이동 중에도 영화의 세계관을 자연스럽게 접할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 탑승 고객에게 새로운 이동 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.