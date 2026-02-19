[미장브리핑] 미 1월 FOMC, 인플레이션 위험 지목

▲1월 미국 연방준비제도 공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 다수 위원은 최근 수개월 동안 고양에 대한 하방 위험이 완화됐으나 인플레이션 위험은 여전히 남아있다고 판단. 인플레이션 목표치 상회 수준으로 지속될 경우 금리를 인상해야할 수 있다고 언급.

일부 위원은 높은 수준의 인플레이션이 이어지는 상황에서 추가적인 통화 완화를 시행하는 것은 인프레이션 목표(연율 2%) 달성에 대한 의지가 약해지고 있다고 오해를 유도할 수 있다고 경고. 일부 이원은 단기적으로 금리 인하에 대해 덜 개방적이라는 의미로 해석.

▲미국 1월 산업생산은 전월 대비 0.7% 늘어 예상치 (0.4%) 상회하면서 작년 2월 이후 최대. 대부분 제조업 부문에서 생산이 늘어 일부에서는 이를 제조업 회복의 신호로 평가. 기업 시설투자를 의미하는 항공기 제외 비국방 자본재 수주는 전월 대비 0.6% 증가해 예상치(0.5%)를 웃돌아. 인공지능(AI)관련 투자 호조 등의 영향으로 해석.

(사진=이미지투데이)

▲일본 중의원 선거에서 자민당 압승한 가운데 다카이치 사나에 대표가 총리로 다시 선출. 2차 내각은 기존 각료 모두 유임. 20일 다카이치 총리는 경제 및 안보 정책에 대한 연설에 나서. 다카이치 총리가 GDP 대비 부채 비율 조절로 시장 신뢰를 확보할 것이라고 강조. 소비세 철폐 입장도 주목.