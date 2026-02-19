1월 자동차 수출·내수·생산 '트리플 증가'…수출액 60.7억달러 기록

올해 1월 자동차 수출이 60억7천 달러(8조7090억원)를 기록하며 역대 1월 기준 두 번째 실적을 달성했다. 수출·내수·생산이 모두 두 자릿수 증가세를 보인 가운데, 하이브리드와 전기차 등 친환경차가 전체 수출의 42%를 차지하며 성장세를 주도했다.

산업통상자원부가 19일 발표한 '2026년 1월 자동차 산업 동향'에 따르면 1월 자동차 수출액은 60억 7천달러로 전년 동월 대비 21.7% 증가했다. 이는 역대 월간 수출액 기준으로는 두 번째 기록이다.

특히 친환경차가 호실적을 견인했다. 하이브리드차 수출액은 17억1천 달러(2조5천억원)로 전년 동월 대비 85.5% 급증했으며, 전기차 수출액도 7억8천 달러(1조160억원)로 21.2% 늘었다. 친환경차 수출액은 총 25억6천 달러(3조6282억원)로 48.5% 증가했고, 전체 자동차 수출액의 42%를 차지했다.

현대차는 지난 2024년 9월 30일 울산 출고센터에서 글로벌 누적 차량 생산 1억 대 달성 기념 행사를 개최하고, 1억 1번째 생산 차량 '아이오닉 5'를 고객에게 인도했다. (사진=현대자동차)

수출량도 크게 늘었다. 1월 자동차 수출량은 24만7천대로 전년 동월 대비 23.4% 증가했다. 이 가운데 친환경차 수출량은 9만2천대로 51.5% 늘며 전체 수출량의 37.4%를 차지했다.

지역별로는 북미 수출액이 32억9천 달러(4조6441억원)로 25.7% 증가했고, 유럽연합(EU)은 8억7천 달러(1조1610억원)로 34.4% 늘었다. 기타 유럽도 5억5천 달러(7256억원)로 44.8% 증가했다. 반면 아시아는 3억3천 달러(4354억원)로 30.1% 감소했다.

내수 판매도 증가세를 보였다. 1월 국내 판매량은 12만787대로 전년 동월 대비 14% 증가했다. 국산차 판매는 9만8천대로 9.6% 늘었고, 수입차는 2만2천대로 37.9% 증가했다. 내수 판매 상위 모델은 쏘렌토(8천388대), 스포티지(6천15대), 카니발(5천278대) 순이었다.

친환경차 내수 판매도 두드러졌다. 1월 친환경차 판매는 5만7천584대로 전년 동월 대비 48.3% 증가했으며, 내수 시장 점유율은 47.7%에 달했다. 특히 전기차 판매는 1만98대로 507.2% 급증했다.

관련기사

생산량 역시 수출과 내수 호조에 힘입어 늘었다. 1월 자동차 생산량은 36만500대로 전년 동월 대비 24.1% 증가했다. 생산 상위 모델은 트랙스(3만대), 아반떼(2만4천대), 코나(2만3천대) 순이었다.

산업부는 "지난해 설 연휴가 1월에 있어 조업일수가 올해보다 3일 적었던 기저효과와 친환경차 수출 호조가 영향을 미친 것으로 보인다"고 밝혔다.