SKB, 기가 와이파이7 공유기 출시

SK브로드밴드는 집에서 와이파이를 많이 쓰는 사람들을 위해 속도와 디자인, 가성비까지 잡은 ‘기가 와이파이7’ 공유기를 출시했다고 19일 밝혔다.

기가 와이파이7은 기존 와이파이6보다 2배 빠른 최대 2.88Gbps(5GHz 기준) 속도를 자랑한다. 고화질 영상 스트리밍부터 고사양 게임까지, 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 여러 대의 기기를 한꺼번에 연결해도 버벅거림 없이 즐길 수 있다.

상황에 따라 2.4GHz와 5GHz 주파수 대역을 동시에 연결하는 멀티 링크 기술(MLO)을 적용해 가장 적합한 경로를 자동으로 선택함으로써 집안 어디서든 빠른 인터넷 속도를 경험할 수 있다.

사진=SK브로드밴드

SK브로드밴드 와이파이 신호 확장기 ‘윙즈’를 와이파이 공유기와 연동하면 집 안 구석구석까지 와이파이 신호가 터진다.

가격도 합리적이다. 기존 SK브로드밴드 와이파이 통합 상품을 이용 중이라면 월 1100원만 추가해 ‘기가 와이파이7’으로 업그레이드할 수 있다.

디자인은 네모난 판 모양의 작은 플랫 안테나 구조로, 일본 굿디자인 어워드2025에서 본상을 받았다.