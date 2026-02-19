스타벅스, 신학기 맞아 ‘백 투 스쿨’ 굿즈 출시

스타벅스코리아가 3월 신학기 시즌을 앞두고 학생들의 새 출발을 응원하는 ‘백 투 스쿨’ 굿즈를 선보인다고 밝혔다.

19일 회사에 따르면 이번 신상품은 텀블러를 비롯해 크로스백, 보냉백 세트 등으로 구성됐다. 키즈부터 대학생까지 라이프스타일에 맞춰 폭넓게 활용할 수 있도록 라인업을 꾸렸다는 설명이다. 제품은 스타벅스 매장과 스타벅스 앱 온라인 스토어 등에서 구매할 수 있다.

스타벅스는 대표 스테디셀러인 ‘나수 텀블러 355ml’를 블루와 핑크 색상으로 새롭게 출시한다. 나수 텀블러는 가벼운 무게와 접이식 손잡이로 휴대가 편하고, 밀폐형 뚜껑으로 안전하게 사용할 수 있어 인기가 높은 제품으로 꼽힌다.

회사가 출시한 백 투 스쿨 제품.(사진=스타벅스)

어린이를 위한 키즈 컬렉션도 마련했다. 스트로 리드와 탈착형 네임텍이 특징인 ‘포지티브 러브 워터 보틀’, 키 체인을 달아 개성 있게 연출할 수 있는 ‘포지티브 미니 크로스백’을 선보인다. 온라인 스토어에서는 스타벅스 캐릭터 베어리스타를 활용한 ‘포지티브 베어리스타 네임택’도 판매한다. 축구, 태권도, 피아노, 미술, 발레 등 다양한 활동을 하는 베어리스타의 모습을 담았다.

외부 활동이 많은 아이들과 중·고등학생을 겨냥한 상품도 포함됐다. 가벼운 무게의 ‘포지티브 지켜팟 보냉백 세트’, 밀폐 리드로 누수 방지에 초점을 맞춘 ‘포지티브 몰리 워터보틀 769ml’, 더블월 구조로 물기가 잘 생기지 않는 ‘포지티브 보코 콜드컵’ 등이 대표적이다. 버튼을 누르면 아트웍이 돌아가 행운 메시지를 확인할 수 있는 ‘포지티브 룰렛 참’도 함께 선보인다.

관련기사

스타벅스는 앱 내 온라인 스토어에서 ‘백 투 스쿨’ 기획전을 운영하며, 3월 3일까지 5만원 이상 구매 시 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 일부 텀블러와 보온병은 각인 서비스도 가능해 선물 수요도 겨냥했다.

스타벅스 이상미 마케팅 담당은 “신학기를 맞아 실용적이면서도 긍정적인 에너지를 전할 수 있는 상품으로 기획했다”며 “스타벅스와 함께 설렘 가득한 신학기를 시작하길 바란다”고 말했다.