칵테일까지 판다…스타벅스가 제주 매장에 힘주는 이유

제주 지역에서 처음으로 칵테일을 판매하는 스타벅스 매장은 그랜드조선제주점이다.

스타벅스 코리아는 제주 관광객 증가와 ‘경험 소비’ 트렌드에 맞춰 제주 지역에서만 경험할 수 있는 특화 매장과 전용 상품 운영을 강화하고 있다고 7일 밝혔다.

제주관광협회에 따르면 지난해 제주를 방문한 관광객은 1천384만명으로 집계됐다. 제주관광 빅데이터 서비스 플랫폼 조사에서는 관광객의 96.2%가 여행 중 카페를 방문했으며, 카페 선택 기준으로 분위기와 맛을 가장 중요하게 꼽았다.

스타벅스 그랜드조선제주점에서 책과 칵테일 음료를 즐기는 모습 (사진=스타벅스코리아)

스타벅스는 이 같은 흐름에 맞춰 제주 자연과 이야기를 담은 공간 구성과 지역 한정 메뉴를 앞세워 차별화에 나섰다.

지난해 12월 문을 연 그랜드조선제주점은 그랜드 조선 제주 호텔 루프탑에 위치한 매장으로, 제주 바다를 조망할 수 있는 통창과 차분한 분위기를 강조했다. 이 매장은 제주 지역 스타벅스 최초로 ‘별다방 라거’ 맥주와 함께 ‘핑크 자몽 럼 토닉’, ‘패션 티 코스모폴리탄’, ‘퍼플 망고 용과 피나콜라다’ 등 칵테일 메뉴를 판매한다.

또 책과 함께 머무는 공간을 콘셉트로 도서를 큐레이션해 라운지형 매장으로 기획했다.

이 외에도 성산일출봉 인근의 ‘성산일출봉점’, 현무암과 자연 숲길을 살린 ‘제주한라수목원DT점’, 대형 야외정원을 갖춘 ‘제주금악DT점’ 등 제주 매장들은 인증샷 명소로 자리 잡고 있다.

스타벅스는 2016년부터 제주 지역 한정 음료와 푸드를 선보여 왔다. 제주 특화 음료 누적 판매량은 900만 잔에 달하며, 지난해 가장 많이 팔린 메뉴는 ‘제주 탄제린 블렌디드’였다.

제주 특화 상품 판매량은 2025년 기준 전년 대비 약 14% 증가했다. 외국인 관광객 증가도 영향을 미쳤다. 같은 기간 제주 지역 매장에서 알리페이·위챗페이 결제액은 약 47% 늘었다.

스타벅스 관계자는 “상권과 입지에 맞춘 매장 콘셉트와 지역 특화 메뉴로 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 있다”며 “앞으로도 제주의 문화와 특색을 담은 콘텐츠를 지속 확대할 것”이라고 말했다.