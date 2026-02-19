11번가, 가성비 홈트레이닝 용품 9900원 판매

11번가가 1만원 미만 가격대의 상품을 모아 판매하는 가성비 아이템 전문관 ‘9900원샵’을 통해, 명절 직후 증가하는 다이어트 수요에 맞춰 부담 없이 장만할 수 있는 홈트레이닝 용품들을 다채롭게 선보인다.

11번가 9900원샵에서는 체지방 감소를 위한 유산소 운동용품부터 근력 강화에 필수적인 웨이트 트레이닝 용품까지, 모두 ‘만원’ 한 장이면 구매할 수 있다. 간편한 유산소 운동의 대명사 ‘줄넘기’를 층간 소음이나 공간에 구애받지 않고 할 수 있는 ‘무선 줄넘기’(6800원)를 비롯해, 실내에서 셀프로 배드민턴을 연습할 수 있는 ‘리턴콕’(3개, 8320원), 전신운동으로 좋은 ‘스프링 훌라후프’(9900원)까지 다양하다.

각 부위별 근력 운동에 활용할 수 있는 웨이트 트레이닝 용품들도 다채롭게 마련했다. 복근을 비롯한 코어 근육 강화에 최적화된 ‘광폭 휠 AB 슬라이드’(9900원), 가슴과 삼두근을 위주로 단련하는 ‘프리미엄 S형 푸쉬업바’(6900원), 전완근 강화에 효과적인 ‘핸드 그립 악력기’(5000원), 제품에 물을 채워 넣어 중량(5~10kg)을 원하는 대로 조절할 수 있는 ‘물아령 2개 세트’(7110원) 등이 대표적이다.

11번가 9900원샵

또 ▲요가·필라테스용품(요가매트·자세교정바·논슬립 양말 등) ▲운동보조용품(마사지볼·폼롤러·무릎보호대·스포츠테이프 등) ▲건강식품(멀티비타민·홍삼스틱·블랙마카 등) ▲다이어트식품(찰곤약쌀·곤약젤리·애사비 등) 등 체중·체형 관리 및 건강 관리를 돕는 종류별 상품들도 모두 ‘9900원샵’을 통해 만나볼 수 있다.

관련기사

11번가 9900원샵은 합리적인 가격은 물론, 구매수량과 관계없이 전 상품을 무료배송으로 받아볼 수 있어 고물가 시대 맞춤형 전문관으로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 각종 생활용품과 주방용품, 패션·뷰티제품, 스포츠용품, 문구·사무용품, 공구·인테리어용품, 식품, 모바일 액세서리, 반려동물용품 등 상품 구색도 폭넓다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “고물가 속 가성비 상품에 대한 선호가 여전히 뚜렷한 만큼, 올해도 9900원샵을 통해 다양한 실속형 제품들을 제공해갈 것”이라고 말했다.