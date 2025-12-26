11번가, 우수 소상공인 지원'같이살래, 함께하장' 기획전 열어

11번가가 연말을 맞아 소상공인 온라인 판매 지원에 나선다고 26일 밝혔다. 11번가는 소상공인방송정보원과 함께 오는 31일까지 전국 소상공인협동조합의 우수상품을 소개하는 ‘같이살래, 함께하장’ 기획전을 진행한다.

이번 행사에는 전국 각지 소상공인협동조합들이 참여해 연말연시 모임과 선물 등으로 구매 수요가 늘어난 인기 가공식품과 제철 먹거리 등을 엄선해 선보인다.

대표 상품으로는 귀여운 수박 모양으로 입소문을 얻은 ‘별별농부 수박식빵 240g 2개입’을 1만2천원대에, 달콤쫀득한 겨울간식 ‘청도 감말랭이 400g’을 8천원대에, 전자레인지용 간편 밀키트 ‘요거시 제육볶음 200g 4팩’을 1만9천원대에 판매한다.

11번가 기획전

겨울 제철 먹거리도 다양하게 준비했다. ‘25년 해남 햇 꿀 고구마 특상 2kg’를 8천원대에, ‘25년 구룡포 햇과메기 10미 신선야채+해초+초장+김 풀세트’를 3만원대에, ‘25년 완도 햇 곱창김 50매’를 1만8천원대에, ‘제주 햇 조생 감귤 2kg 로얄과’를 1만원대에 선보인다.

11번가는 지난 2023년부터 3년 연속 ‘소상공인 협업활성화 판로지원 사업’을 이어오며 소상공인의 든든한 파트너로 자리매김해왔다. 기획전 운영과 할인 지원, 라이브 방송 연계 프로모션 진행 등을 통해 소상공인협동조합들의 온라인 신규 진입과 매출 성장을 적극 지원해왔다.

특히 올해 사업에서는 참여 협동조합 50곳 중 17곳이 11번가를 통해 e커머스 시장에 첫발을 내디뎠다. 기존 참여 조합들의 성공 사례도 잇따랐다. ‘별별농부’ 브랜드로 쌀을 활용한 간식을 선보이는 함안농부협동조합은 올해(1/1~12/15) 거래액이 지난해 대비 172% 증가했으며, ‘모시떡’, ‘사과즙’ 등을 판매하는 모시촌협동조합이 36%, ‘두메산골 냉장 닭다리살’ 등을 판매하는 온누리협동조합도 거래액이 30% 증가했다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “연말을 맞아 고객에게 지역 소상공인들의 우수상품을 소개하고, 소상공인들에게 매출 성장의 기회를 제공하는 상생 행사를 마련했다”며, “앞으로도 소상공인의 온라인 진출과 성공적인 안착을 위한 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.