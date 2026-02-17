K-의료기기, 중동서도 통했다

우리 의료기기가 중동에서도 가능성을 입증했다.

보건복지부와 한국보건산업진흥원은 지난 9일~12일까지 UAE 두바이 전시센터(DEC)에서 열린 세계 최대 헬스케어 전시회 ‘WHX 2026’에 참가했다. 보산진은 인천테크노파크, 성남산업진흥원과 협력하여 ‘한국 통합전시관(Korea Med-Tech Experience Pavilion)’을 운영했다.

우리 10개 의료기기 기업도 참여했다. 전용 세미나 공간과 비즈니스 라운지를 중심으로 제품 시연, 기술 설명, 현장 상담이 운영되며 단순 홍보를 넘어 ‘실증 기반 비즈니스 플랫폼’으로 기능했다.

사진=한국보건산업진흥원

참여 기업들은 ▲다인메디컬 ▲힐세리온 ▲투엘바이오 ▲픽셀로 ▲큐라코 ▲메디셀헬스케어 ▲초이스테크놀러지 ▲메드믹스 ▲메디허브 ▲메디인테크 등이다.

또 UAE, 사우디아라비아, 독일, 미국 등 40여 개국 바이어 및 파트너와의 비즈니스 미팅을 지원하여 520건의 상담, 상담액 1230만 불, 수출 계약액 270만 불, MOU 1건 등 성과를 도출했다.

보산진과 인천테크노파크가 공동 개최한 ‘한-UAE 양방향 척추 내시경(UBE) 트레이닝 콘퍼런스’에서는 국산 장비를 활용한 수술 시연과 임상 노하우 공유가 이뤄지며 현지 의료진의 높은 호응을 얻었다.

본 콘퍼런스는 우리나라가 강점을 보유한 UBE 수술 기법을 현지 의료진에게 직접 전수하고, 관련 국산 장비의 임상적 우수성을 체험형으로 소개코자 기획됐다.

현지 시장의 지속 가능한 성장을 위해 ‘광역형 국산 의료기기 교육훈련 지원센터’와 ‘힘찬UAE센터(샤르자 대학병원 내)’ 간의 업무협약(MOU)도 체결했다.

홍헌우 보산진 이사는 “이번 WHX 2026은 의료기기가 제품 경쟁력을 넘어 임상 기술과 교육 체계를 함께 확산시키는 글로벌 전략 산업으로 도약하고 있음을 확인했다”라며 “앞으로도 한국보건산업진흥원은 현지 거점 지원을 강화하고, 임상·교육·시장 진출을 연계한 전주기적 지원체계를 통해 우리 기업의 중동 및 전략시장 진출을 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.