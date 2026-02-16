미국 올림픽 대표팀, '오우라 링' 착용한다

내후년 미국 로스앤젤레스에서 열리는 올림픽 대회에서 미국 대표팀이 오우라(Oura)의 스마트링을 착용한다.

씨넷재팬에 따르면 미국 대표님은 오우라와 2028년 올림픽, 패럴림픽 대회의 공식 웨어러블 파트너로 참여하는 전략적 제휴를 체결했다.

이에 따라 미국 대표팀 선수들은 올림픽 대회 기간 중에 ‘오우라 링’을 착용하게 된다. 단순 스마트링 착용 외에 경기력 분석 등 공동 연구도 진행된다.

오우라는 미국 국방부를 포함한 주요 기관과도 유사한 파트너십을 추진해왔는데, 건강 상태를 정확히 추적하는 웨어러블 기술 역할이 확대되고 있다는 점으로 풀이된다.

오우라 링, 사진_미국 지디넷닷컴

스마트링을 통한 헬스 테크 분야의 경쟁이 치열해지는 가운데 오우라가 선도적인 위치를 차지하려는 의지도 엿보인다.

동시에 경쟁이 치열해지고 시장이 과열되는 가운데, 오우라가 헬스테크 분야의 선도적 위치에 있음을 강조하는 의미도 담고 있다.

오우라는 지난 2024년 이후 미국의 스키스노보드 협회, 하키 협회, 스피드스케이팅 협회, 여자축구 대표팀 등 미국 대표팀 산하 단체들을 지원해왔다.

지난해 미국 스피드스케이팅 협회와 여자축구 대표팀과는 수면 치료, 회복 등을 관찰하면서 경기력을 끌어올리는 능력을 집중적으로 살피기도 했다.

리키 블룸필드 오우라 최고의료책임자(CMO)는 “오우라는 수면, 회복, 전반적인 웰빙이 선수들의 경기력과 준비 과정의 핵심 요소임을 강조하면서 미국 대표팀을 지원하게 돼 자랑스럽다”고 밝혔다.

이어, “올림픽과 패럴림픽을 준비하는 엘리트 선수들이 최고의 성과를 낼 수 있도록 돕는 실증적 데이터를 창출할 기회도 마련된다”고 강조했다.

오우라는 현재 진행되고 있는 2026년 동계올림픽의 미국 중계 방송에서 별도 광고를 송출하고 있다.