이재용, 올림픽서 각국 정상급 인사 만나 '스포츠 외교'

이재용 삼성전자 회장이 이탈리아 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽 현장에서 각국 인사들과 교류하며 글로벌 네트워크 강화에 나섰다.

이재용 삼성전자 회장이 이탈리아 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽 현장에서 각국 인사들과 교류하며 글로벌 네트워크 강화에 나섰다.

8일 삼성전자에 따르면 이 회장은 올림픽 개막을 기념해 5일 열린 국제올림픽위원회(IOC) 주관 갈라 디너에, 국내 기업 중 유일한 IOC 최상위 후원사(TOP)인 삼성전자의 대표 자격으로 참석했다.

이탈리아 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞두고 5일(현지시간) 열린 갈라 디너 행사에서 이재용 삼성전자 회장(뒷줄 오른쪽 4번째)이커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장(앞줄 오른쪽 6번째) 및 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령(앞줄 오른쪽 7번째), JD 밴스 미국 부통령(앞줄 오른쪽 5번째) 등 함께 참석한 세계 각국의 정상급 지도자, 기업인들과 기념촬영하고 있다. (사진=이탈리아 대통령실 홈페이지)

이날 행사에는 커스티 코번트리 IOC 위원장, 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령 뿐 아니라 JD 밴스 미국 부통령, 마르코 루비오 미국무장관을 비롯해 빌럼 알렉산더 네덜란드 국왕, 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕, 카롤 나브로키 폴란드 대통령, 토마스 슈요크 헝가리 대통령 등 세계 각국의 정상이 참석했다.

이탈리아 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞두고 5일(현지시간) 열린 갈라 디너 행사에서 이재용 삼성전자 회장(뒷줄 오른쪽 4번째)이커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장(앞줄 오른쪽 6번째) 및 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령(앞줄 오른쪽 7번째), JD 밴스 미국 부통령(앞줄 오른쪽 5번째) 등 함께 참석한 세계 각국의 정상급 지도자, 기업인들과 기념촬영하고 있다. (사진=이탈리아 대통령실 홈페이지)

글로벌 기업가로는 리둥성 TCL 회장, 올리버 바테 알리안츠 회장, 레이널드 애슐리만 오메가 CEO, 미셸 두케리스 엔하이저부시 인베브 회장, 가오페이 멍유 회장, 브라이언 체스키 에어비앤비 CEO, 샤일리시 예유리카르 프록터앤갬블 CEO, 라이언 맥이너니 비자 CEO, 조셉 우쿠조글루 딜로이트 CEO, 제임스 퀸시 코카콜라 회장 등이 참석했다.

재계 관계자는 "IOC 갈라 디너는 단순한 사교 모임을 넘어 글로벌 정세와 비즈니스 현안이 논의되는 물밑 외교의 장"이라며 "이재용 회장의 참석은 삼성전자의 글로벌 위상은 물론 한국 스포츠 외교 역량 확대에 큰 힘이 될 것"이라고 기대했다.

이 회장은 2024년 파리 하계올림픽 때도 현지를 찾아 글로벌 기업인들과 만나 교류한 바 있다. 당시 삼성전자는 파리 올림픽 참가 선수들에게 ‘갤럭시Z플립6 올림픽 에디션’을 제공하고, 선수들의 ‘빅토리 셀피’ 프로그램을 운영했다.

관련기사

삼성은 고(故) 이건희 선대회장 시절부터 올림픽 후원을 이어오고 있다. 이 회장은 2018년 IOC와 올림픽 후원 계약을 2028년까지 연장했다. 삼성전자는 1997년 IOC와 TOP 후원사 계약을 체결한 이후 후원을 지속해 왔다.

삼성은 1997년부터 올해까지 30년째 올림픽 TOP 후원사를 맡고 있다. 삼성전자 브랜드 가치와 관련해 인터브랜드 조사에서는 2025년 905억 달러를 기록한 것으로 집계됐다. 업계에서는 삼성의 올림픽 후원이 스포츠 마케팅 사례로 평가된다는 의견도 나온다.