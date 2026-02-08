삼성, 갤럭시S25 울트라로 밀라노 올림픽 생중계

삼성전자가 6일(현지시간) 진행된 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막식을 '갤럭시 S25 울트라'로 촬영하고 생중계했다고 8일 밝혔다.

이탈리아 밀라노의 상징적인 산 시로 스타디움에서 7만 5천여 명의 관중과 3500여 명의 선수들이 참석한 가운데 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽이 막을 올렸다.

국제올림픽위원회(IOC) 공식파트너 삼성전자는 올림픽방송서비스(OBS)와 협업해 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막식 생중계를 지원했다.

2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막식이 펼쳐진 밀라노 산 시로 올림픽 스타디움에서 '갤럭시 S25 울트라'로 행사를 촬영하는 모습 (사진=게티 이미지)

삼성전자는 관중석을 포함해 각국 선수 입장 터널, 주요 중계장비 주변에 총 26대 갤럭시S25 울트라를 설치했다. 이를 통해 선수들의 입장 장면부터 개막식 현장의 열기, 동료들 간의 벅찬 감동까지 의미 있는 순간들을 실시간으로 포착해 중계의 몰입감을 높였다고 회사 측은 설명했다.

한편, 참가 선수 전원에게 제공된 갤럭시Z플립7 올림픽 에디션으로 선수들이 단 한 번뿐인 순간을 기록하는 모습도 만나볼 수 있었다.