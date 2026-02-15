설 연휴, '집콕'한다면...OTT·케이블TV 추천작 살펴보세요

넷플릭스, 쿠팡플레이 등 OTT와 LG헬로비전, SK브로드밴드 등 케이블TV는 설 명절 ‘집콕족(집에 콕 박혀있는 사람들)’을 위해 다채로운 콘텐츠를 준비했다.

먼저 넷플릭스다. 15일 공개되는 ‘더 코리안 셰프’는 6명의 오너 셰프가 감당해야 하는 일상과 압박감을 담은 다큐멘터리 시리즈다.

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’에서 흑수저로 출연해 화제를 모은 ‘요리 괴물’이자 ‘오얏트’의 오너 셰프 이하성, 미슐랭 3스타 강민구 셰프가 출연한다.

‘더 코리안 셰프’ (사진=넷플릭스)

월드 베스트 레스토랑 ‘아토믹스’ 공동대표 박정은과 박정현, 미슐랭 2스타 ‘주옥’의 오너 셰프 신창호, 프렌치 레스토랑 ‘해리스’의 오너 셰프 이용우, 클래식 프렌치 아이콘 ‘레스쁘아’의 오너 셰프 임기학 등도 참여했다.

넷플릭스 최장수 예능 ‘솔로지옥’ 시즌5의 비하인드를 담은 스핀오프 ‘솔로지옥 리유니언’도 선보인다. 본편엔 담지 못했던 감정의 변화부터 촬영 이후 이어진 관계의 향방까지, 출연자들이 다시 한자리에 모여 방송 이후의 이야기를 전한다.

‘솔로지옥 리유니언’ (사진=넷플릭스)

스릴러 장르 드라마, ‘레이디두아’도 공개한다. 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 ‘사라킴’과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 ‘무경’의 이야기다. 신혜선 배우가 사라킴으로, 이준혁 배우가 사라킴의 흔적을 추적하는 형사 무경으로 분했다. ‘인간수업’, ‘마이네임’ 등으로 호평을 받은 김진민 감독과 신예 추송연 작가가 만났다.

사진=쿠팡플레이

쿠팡플레이는 손흥민의 2026 시즌 포문을 여는 경기인 ‘레알 CD 에스파냐 vs LAFC’ CONCACAF 챔피언스컵 1라운드 1차전을 오는 18일 오후 12시(한국 시간) 선보인다. 손흥민이 소속된 LAFC는 대회 첫 상대로 온두라스 프로축구리그 강호, 레알 CD 에스파냐와 맞붙는다.

경기 킥오프 전 프리뷰쇼, 임형철 해설위원과 윤장현 캐스터의 전문 중계가 진행된다.

‘아너: 그녀들의 법정’은 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen & Join)의 변호사 ‘윤라영(이나영)’, ‘강신재(정은채)’, ‘황현진(이청아)’은 미성년 피해 사건을 계기로, 성착취가 이뤄지는 비밀 성매매 앱 ‘커넥트인’을 좇는다. 쿠팡플레이 단독 공개 작품이다.

‘자매치킨’은 이수지, 김이랑, 김민이 운영하는 치킨집에 스타 손님들이 찾아와 펼치는 토크쇼 콘셉트다. 이수지와 정이랑의 자매 케미스트리가 돋보인 ‘자매다방’의 후속작이다. 첫 화 게스트로는 드라마 ‘찬란한 너의 계절에’의 이성경과 채종협, 웃음 대세 김원훈이 나온다. 2화엔 박민영·위하준·권혁수·김규원, 3화엔 하정우·김준한·정수정·심은경 등이 확정됐다.

사진=모아

중화권 콘텐츠 전문 OTT MOA(모아)는 실화를 바탕으로 한 정통 사극 작품 3편을 준비했다.

드라마 ‘태평년’은 전쟁이 일상이 된 오대십국 시대를 배경으로, 오월국 군주 전홍숙의 선택을 따라가는 정통 사극이다. 작품은 같은 시대를 살아가는 전홍숙·조광윤·곽영 세 청년의 엇갈린 선택을 통해 권력의 본질을 묻는다.

‘산하월명’은 명나라 개국 황제 홍무제(주원장)의 넷째 아들 영락제(주체)가 전란의 한복판에서 성장해 황위에 오르기까지의 과정을 그린 정통 대하 사극이다. 전장에서 증명한 실전 경험과 이를 통해 다져진 독보적인 정치적 입지는 그를 단순한 황족을 넘어 준비된 군주로 격상시킨다. 작품은 그가 권력의 정점으로 향하는 과정에서 개인의 야망과 국가의 운명이 어떻게 충돌하는지 주목한다.

‘천하장하’는 잦은 황하 범람으로 민생이 고통받던 시대, 치수(治水)를 국가 최우선 과제로 삼았던 강희제의 치열한 사투를 그린 드라마다. 작품은 흔한 권력 투쟁이나 전쟁 대신, 강을 다스리는 현실적인 문제를 통해 국가 시스템의 본질을 묻는다.

사진=한국케이블TV방송협회

케이블TV는 설 명절 지역, 음악 콘텐츠를 집중 선보인다.

LG헬로비전은 지역의 매력을 재조명하는 설 특집 보도와 오리지널 프로그램을 편성했다. 설 특집 뉴스 ‘K-살기 열풍, 지방이 뜬다’를 오는 17일, 18일 방송한다. 단순 관광을 넘어 지역과 주민의 삶에 깊이 스며드는 ‘체류형 로컬 라이프’에 주목하며, 지방 정착 사례를 조명한다.

SK브로드밴드는 지역 채널 프로그램 ‘떡국 미학’을 통해 명인이 전하는 설 명절 떡국의 유래와 조리법을 소개한다. 부동산 공급 대책 기획 프로그램, 알뜰 장보기 정보, 가족 공원 운영 소식, 전통시장 행사 안내 등 정보를 지역 채널 뉴스를 통해 전달한다.

딜라이브는 국내 오페라 버스킹 프로그램 ‘오페라하우스 시즌3’를 오는 16일부터 18일까지 방송한다. 한국인이 사랑하는 오페라, 성악가가 불러주는 K-발라드, 월드클래스 K-성악 등 총 3편을 통해 명절에 어울리는 클래식 무대를 준비했다.