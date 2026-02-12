OTT 모아, 설 연휴 연간 이용권 50% 할인

OTT 모아(MOA)가 설 연휴 특별 감사 혜택으로 연간 이용권 50% 할인 프로모션을 진행한다.

13일부터 27일까지 프리미엄, 스탠다드, 베이직 연간권 모두 정상가의 절반 가격으로 이용할 수 있다. 이용자들은 ▲프리미엄 연간권 7만 1000원 ▲스탠다드 연간권 5만 3000원 ▲베이직 연간권 4만 1000원으로 1년 구독 서비스를 즐길 수 있다. 베이직 연간권 기준 하루 약 112원 수준이다.

2월 한정으로 이용권 종류에 관계없이 MOA 구독자 중 26명을 추첨해 롯데모바일교환권 1만 원권을 증정하며, 별도 응모 없이 3월31일까지 이용권을 유지하면 자동으로 참여가 완료된다.

MOA는 지난해 ‘국색방화’, ‘수룡음’ 등 대형 작품들을 선보이며 중화권 콘텐츠 팬층을 확대했다. 새해에는 진성욱, 노욱효 주연의 로맨스물 ‘알희’가 공개돼 관심을 모았고 이윤예, 황양전첨 주연 무협 로맨스 ‘빙호중생’도 공개를 앞두고 있어 풍성한 라인업을 예고했다.

최근 콘텐츠 트렌드인 세로형 숏드라마 강화도 눈에 띈다. MOA는 ‘연기삼생’, ‘위야승환’ 등 고자극 고몰입 숏드라마를 매월 10편 이상 선보이고 있다. 주요 작품의 10회차까지 무료 공개를 결정해 진입장벽을 낮췄으며, 모바일 환경에 최적화된 시청 경험을 제공하고 있다.

MOA 관계자는 “설 연휴 가족과 함께 보내는 소중한 시간에 MOA 콘텐츠가 즐거운 선물이 되길 바라는 마음으로 이번 프로모션을 준비했다”며 “2026년에도 이용자들이 1년 내내 다채로운 즐거움을 누릴 수 있도록 대작부터 숏드라마까지 장르를 확장함과 동시에 상반기 내 디바이스 확대 및 AI 기반 화질 최적화 엔진 구축을 통해 시청 품질을 향상시켜 고객의 기대에 부응하는 플랫폼이 되겠다”고 말했다.