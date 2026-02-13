제9기 아시아문화중심도시 조성위원회 출범...민간위원 13명 위촉

문화체육관광부는 대통령 소속 '제9기 아시아문화중심도시 조성위원회'가 공식 출범했다고 13일 밝혔다.

정부는 지난 5일 문화예술인 김원중을 위원장으로 위촉한 데 이어 민간위원 13명을 추가 위촉했다. 이에 따라 제9기 위원회는 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 제29조에 따라 위촉직 위원 14명과 당연직 위원 15명을 포함해 총 29명으로 구성됐다. 위원 임기는 2년이다.

이번에 위촉된 민간위원은 문화예술, 문화산업, 관광, 도시건축 등 다양한 분야 전문가로 구성됐다. 김미소 디엠지 피스트레인 뮤직페스티벌 총감독, 김병수 도시기획자, 박시양 국가무형유산 판소리고법 보유자, 박예원 문화예술컨설팅 류 대표, 설정환 옥천문화연구원 소장, 유재득 성균관대학교 대학원 겸임교수, 윤성진 한국문화기획학교 이사장, 윤진석 제일감정평가법인 이사, 정경운 전남대학교 교수, 정민룡 광주북구 문화의집 관장, 정원옥 문화사회연구소 이사장, 최병숙 전북대학교 교수, 황풍년 전라도닷컴 대표이사 겸 발행인 등이다.

위원회는 앞으로 아시아문화중심도시 조성사업의 기본 방향과 제도, 종합계획 수립 및 변경, 관계 부처 간 협력과 지원 등 주요 사항을 심의·의결한다.

문화체육관광부 정책 담당자는 “제9기 위원회는 현장 경험과 전문성을 갖춘 인사들로 구성됐다”며 “민간위원들의 전문성과 추진력을 바탕으로 아시아문화중심도시 조성사업을 체계적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

이어 “광주를 아시아문화중심도시이자 케이 민주주의의 중심 도시로 발전시키는 데 위원회가 역할을 하도록 지원하겠다”고 말했다.