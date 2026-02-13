팝업스튜디오-서강대-코드프레소, 'AI 바이브 코딩 러너톤' 성료

팝업스튜디오(대표 김태형)가 서강대학교 창업지원단, IT 평가 플랫폼 코드프레소와 공동 주최한 '서강대학교 AI 러너톤'을 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

지난 1월 19일부터 2월 12일까지 총 25일간 온·오프라인 병행으로 진행된 이번 행사는 AI를 단순한 소비 도구가 아닌, 실전 문제를 해결하는 '설계 및 제조 도구'로 활용하는 역량을 키우기 위해 기획됐다.

이번 러너톤에는 서강대학교 학부생 및 대학원생 총 41개 팀, 63명이 참여했다. 프로그램은 전공자를 위한 'AI 에이전트 트랙'과 비전공자도 참여 가능한 '바이브 코딩 트랙'으로 분리 운영돼 교육의 효율성을 높였다.

서강대학교 AI 러너톤 현장 모습

참가자들은 팝업스튜디오의 AI 네이티브 BaaS(Backend as a Service) 솔루션인 'bkend' 바이브 코더 커뮤니티 'bkamp'를 활용했다. 특히 비전공 참가자들은 코딩 지식이 부족하더라도 AI와 대화하며 제품을 만드는 '바이브 코딩' 방식을 통해 실제 작동하는 웹 서비스를 기획부터 배포까지 완수하며 AI 리터러시의 확장 가능성을 입증했다.

AI 러너톤 프로그램 참여 기간 동안 학생들은 Cursor, LangChain, LangGraph 등 최신 AI 에이전트 구현 기술을 학습하고, 팝업스튜디오의 'bkend'를 통해 복잡한 DB 생성, API 연결, 인증 시스템을 코드 한 줄 없이 대화만으로 구축하는 경험을 가졌다.

치열한 경합 끝에 대상(1팀, 상금 60만원), 최우수상(1팀, 상금 40만원), 우수상(1팀, 상금 20만원)이 수여됐다. 수상자들에게는 코드프레소 역량 인증서와 인턴십 연계 혜택이 주어질 예정이다.

관련기사

김태형 팝업스튜디오 대표는 "이번 러너톤을 통해 탄탄한 아이디어를 바탕으로 비전공자들도 서비스를 완성할 수 있다는 것이 다시 한번 입증됐다"며 "바이브 코딩 시대에는 기술적 허들이 더 이상 장애물이 되지 않으며, 팝업스튜디오는 누구나 빌더가 될 수 있는 세상을 앞당길 것"이라고 말했다.

이동훈 코드프레소 대표는 "대학교육이 기술 습득을 넘어 현장과 연결되는 경험 중심 학습으로 전환되는 시점"이라면서 "산학 협력을 통해 학생들이 AI 에이전트 구현 역량을 실무 수준으로 확장할 수 있는 유의미한 시간이었다"고 밝혔다.