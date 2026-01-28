팝업스튜디오-지피터스, 'AI 주도 개발 10X 조직 만들기' CTO 워크샵 연다

팝업스튜디오가 AI 커뮤니티 '지피터스'와 AI를 통해 개발 조직의 생산성을 끌어올리는 '4주 집중 워크샵: CTO가 조직의 생산성을 10X로 만드는 시스템'을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 워크샵은AI가 코드를 이해하고 실행할 수 있는 '구조'와 '문서 표준'을 세워, 조직 전체의 개발 병목을 해결하는 운영 시스템 구축에 초점을 맞췄다.

많은 개발 조직이 AI를 도입하고도 리뷰나 QA, 의사결정 단계에서 정체를 겪는 이유는 AI가 참조할 수 있는 일관된 컨텍스트(Context)가 없기 때문이다. 팝업스튜디오는 이를 해결하기 위해 ▲모노레포를 통한 컨텍스트 통제 ▲문서 기반 설계 자동화 ▲Terraform 기반 인프라 고정 ▲Zero-script QA 등 실전 프레임워크를 전수한다.

AI 주도 개발 10X 조직 만들기 CTO 워크샵

강연자로 나서는 팝업스튜디오 김경호 최고혁신책임자(CIO)는 최근 혼자서 AI 에이전트만을 활용해 10일 만에 12개의 마이크로서비스를 설계하고 출시한 'bkamp.ai'의 실제 개발 과정을 그대로 공개한다.

김 CIO는 "AI가 조직처럼 일하게 만드는 구조만 갖춰지면, 엔터프라이즈급 서비스 개발 주기를 6개월에서 1개월로 단축할 수 있다"며 "이번 워크샵을 통해 연간 인건비 및 기술 부채 해결 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 3천100% ROI의 개발 공정을 CTO들에게 전수할 것"이라고 말했다.

지피터스 김태현 대표는 "이 방식의 개발 프로세스를 본 후 위기감을 느꼈다. 우리 조직의 일하는 방식을 바꾸는 변곡점이 될 것"이라고 밝혔다. 전 AMD·삼성전자 시니어 개발자 허태명 씨 또한 "실제 아키텍처와 코드를 보고 10일 만의 출시가 가능하다는 사실에 할 말을 잃었다"며 이번 워크샵의 실효성을 높게 평가했다.

워크샵은 1월 31일부터 4주간 오프라인과 온라인이 결합된 하이브리드 형태로 진행된다. 참가자들은 각자의 조직 상황에 맞춘 1:1 아키텍처 설계 리뷰를 받을 수 있으며, 4주 후에는 실제 엔터프라이즈급 시스템을 시연하는 결과물 발표 세션을 갖는다.

워크샵 신청 및 상세 커리큘럼은 지피터스 커뮤니티에서 확인 가능하다. 소수정예(15명) 선별제로 운영되며, 얼리버드 신청 시 최대 69% 할인 혜택이 제공된다.