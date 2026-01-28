팝업스튜디오-지피터스, 'AI 주도 개발 10X 조직 만들기' CTO 워크샵 연다

팝업스튜디오가 AI 커뮤니티 '지피터스'와 AI를 통해 개발 조직의 생산성을 끌어올리는 '4주 집중 워크샵: CTO가 조직의 생산성을 10X로 만드는 시스템'을 진행한다고 28일 밝혔다.
이번 워크샵은AI가 코드를 이해하고 실행할 수 있는 '구조'와 '문서 표준'을 세워, 조직 전체의 개발 병목을 해결하는 운영 시스템 구축에 초점을 맞췄다.
많은 개발 조직이 AI를 도입하고도 리뷰나 QA, 의사결정 단계에서 정체를 겪는 이유는 AI가 참조할 수 있는 일관된 컨텍스트(Context)가 없기 때문이다. 팝업스튜디오는 이를 해결하기 위해 ▲모노레포를 통한 컨텍스트 통제 ▲문서 기반 설계 자동화 ▲Terraform 기반 인프라 고정 ▲Zero-script QA 등 실전 프레임워크를 전수한다.
강연자로 나서는 팝업스튜디오 김경호 최고혁신책임자(CIO)는 최근 혼자서 AI 에이전트만을 활용해 10일 만에 12개의 마이크로서비스를 설계하고 출시한 'bkamp.ai'의 실제 개발 과정을 그대로 공개한다.
김 CIO는 "AI가 조직처럼 일하게 만드는 구조만 갖춰지면, 엔터프라이즈급 서비스 개발 주기를 6개월에서 1개월로 단축할 수 있다"며 "이번 워크샵을 통해 연간 인건비 및 기술 부채 해결 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 3천100% ROI의 개발 공정을 CTO들에게 전수할 것"이라고 말했다.
지피터스 김태현 대표는 "이 방식의 개발 프로세스를 본 후 위기감을 느꼈다. 우리 조직의 일하는 방식을 바꾸는 변곡점이 될 것"이라고 밝혔다. 전 AMD·삼성전자 시니어 개발자 허태명 씨 또한 "실제 아키텍처와 코드를 보고 10일 만의 출시가 가능하다는 사실에 할 말을 잃었다"며 이번 워크샵의 실효성을 높게 평가했다.
관련기사
- 팝업스튜디오, AI 네이티브 개발 프레임워크 'BKIT' 공식 출시2026.01.21
- 팝업스튜디오, 美 UKF 2026서 '바이브 코딩' 솔루션 선보여2026.01.19
- "대체 아닌 협업"…클로드 이용자 절반, AI를 보조 도구로2026.01.16
- 앤트로픽, 클로드 '우회 접속' 전면 차단…개발자 "자유도 침해" 반발2026.01.14
워크샵은 1월 31일부터 4주간 오프라인과 온라인이 결합된 하이브리드 형태로 진행된다. 참가자들은 각자의 조직 상황에 맞춘 1:1 아키텍처 설계 리뷰를 받을 수 있으며, 4주 후에는 실제 엔터프라이즈급 시스템을 시연하는 결과물 발표 세션을 갖는다.
워크샵 신청 및 상세 커리큘럼은 지피터스 커뮤니티에서 확인 가능하다. 소수정예(15명) 선별제로 운영되며, 얼리버드 신청 시 최대 69% 할인 혜택이 제공된다.