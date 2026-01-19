팝업스튜디오, 美 UKF 2026서 '바이브 코딩' 솔루션 선보여

팝업스튜디오(대표 김태형)가 지난 9일부터 12일까지 미국 캘리포니아 레드우드시티에서 열린 'UKF 2026 82 스타트업 서밋'에 참가해 글로벌 바이브 코딩 솔루션을 선보였다.

팝업스튜디오는 이번 행사에서 바이브 코더를 위한 커뮤니티 플랫폼 '비캠프'와 AI 네이티브 백엔드 서비스 '비켄드'를 공개하고, 미국 현장과 한국의 개발자를 연결하는 실시간 개발 시연을 진행했다.

행사 기간 동안 팝업스튜디오는 부스 방문객을 대상으로 '바이브 코딩 챌린지'를 진행했다. 현지 참관객이 웹 서비스 아이디어를 제안하면, 한국에서 대기 중인 '비캠프 앰배서더'들이 이를 바이브 코딩으로 활용해 즉시 개발하고 배포하는 방식이다.

UKF 2026 82 스타트업 서밋에 참여한 팝업스튜디오

특히 이번 시연에서는 4시간 이내에 실제 작동하는 서비스가 완성되는 과정을 보여주며 '바이브 코딩'의 효율성을 입증했다. 대구소프트웨어마이스터고에 재학 중인 이건희(18) 군은 원격 지원을 통해 현장에서 접수된 아이디어 중 '잔소리 AI'와 'AI 끝장 토론' 서비스를 실시간으로 구현해 현지 참관객들의 주목을 받았다.

또 11일과 14일, 샌프란시스코 EO하우스와 한화AI센터에서 열린 패널 토론에서는 'AI 바이브 코딩이 가져올 변화'를 주제로 발표가 진행됐다.

김태형 팝업스튜디오 대표는 "기술적 장벽 때문에 아이디어를 포기했던 예비 창업가들이 AI와 대화하며 누구나 자신만의 서비스를 만들 수 있는 시대가 왔다"며 "누구나 쉽고 직관적으로 소프트웨어를 개발할 수 있는 글로벌 바이브 코딩 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

함께 패널로 참여한 이동훈 코드프레소 대표는 "개발자와 비개발자 구분 없이 AI를 도구로 활용해 문제를 해결하는 시대"라며 "기업 현장에서도 AI 리터러시와 바이브 코딩 역량이 중요한 평가 기준으로 자리 잡고 있다"고 말했다.

트랜스링크 인베스트먼트 박희덕 대표 또한 "AI와 바이브 코딩이 가져온 소프트웨어 개발 생산성의 혁신이 한국의 제조 강점과 결합해 글로벌 시장에서 성과를 낼 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

팝업스튜디오가 선보인 비캠프는 AI로 만든 프로젝트를 공유하고 검증된 워크플로우(레시피)를 제공하는 커뮤니티다. 비켄드는 복잡한 서버 구축 없이 AI 에이전트와의 대화만으로 백엔드 인프라를 구성할 수 있는 솔루션이다. 팝업스튜디오는 이번 UKF 참가를 기점으로 북미 시장 내 바이브 코딩 생태계 확장에 박차를 가할 계획이다.