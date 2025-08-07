"100% 업무 자동화"…구글, AI 코딩 에이전트 '쥴스' 출시

구글이 코딩 완전 자동화를 지원하는 인공지능(AI) 에이전트를 공개했다.

7일 테크크런치 등 외신에 따르면 구글은 AI 코딩 에이전트 '쥴스(Jules)' 베타 테스트 종료 후 정식 출시했다고 공식 홈페이지를 통해 밝혔다. 기존 코딩 에이전트와 달리 완전 업무 자동화를 지원한다는 점이 특징이다.

쥴스는 구글 생성형 AI 모델 '제미나이 2.5 프로' 기반으로 작동한다. 깃허브와도 통합돼 코드 수정부터 브랜치 생성, 버그 패치 등을 자동 수행한다.

(사진=쥴스)

이 에이전트는 기존 코드베이스를 복사해 구글클라우드의 가상머신(VM)에서 작업을 자동화할 수 있다. 개발자 대신 클라우드 환경에서 코딩 작업을 자동 처리할 수 있다. 커서, 윈드서프 등 실시간 대화형 프롬프트가 반드시 필요한 에이전트와 다른 이유다.

구글은 해당 에이전트에 풀 리퀘스트 자동 생성과 환경 스냅샷 기능도 새로 추가했다. 이를 통해 의존성·설치 스크립트를 저장해 일관된 작업 재사용도 돕는다.

구글은 이번 정식 출시와 함께 쥴스 요금제도 새롭게 구성했다. 무료 플랜은 하루 15개 작업까지 사용할 수 있다. 유료 플랜인 AI 프로와 울트라는 각각 월 19.99달러(약 2만7천600원), 124.99(약 17만3천원)달러다. 사용량도 무료버전보다 5배, 20배까지 확장할 수 있다.

쥴스는 베타 기간 중 14만 건 넘는 코드 개선을 생성하며 개발자들의 실무 적용 가능성을 입증한 것으로 나타났다. 공개된 통계에 따르면 베타 기간 동안 228만 건의 방문이 기록됐고, 전체의 45%는 모바일 접속이었다. 현재 구글은 내부 프로젝트에도 쥴스를 이미 적용 중이며, 앞으로 더 많은 사내 업무에 도입할 계획이라고 밝혔다.

구글은 "쥴스는 향후 계속 발전하고 장기적으로 유지될 것이라는 확신이 있다"고 "개발자가 쥴스를 실제 프로젝트에 신속히 적용할 수 있도록 만들었다"고 강조했다.