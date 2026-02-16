설 연휴 어디 갈까…백화점은 휴점, 쇼핑몰·아울렛은 팝업·드론쇼

설 연휴를 맞아 유통업계가 명절 나들이 수요 잡기에 나섰다. 백화점은 설 당일 대부분 휴점하지만, 쇼핑몰과 아울렛은 단축 또는 정상 영업을 이어가며 먹거리 팝업스토어와 전통문화 체험, 불꽃놀이·드론쇼 등 다양한 행사를 선보인다.

백화점 설 당일 휴점…쇼핑몰·아울렛 단축 영업

유통업계에 따르면 주요 백화점은 설 당일 휴점한다. 롯데백화점은 분당점과 센텀시티점을 제외한 대부분 점포가 16~17일 휴점한다. 분당점과 센텀시티점은 17~18일에 문을 닫는다.

신세계백화점은 설 전날인 16일과 당일인 17일 휴점한다. 단 본점은 17~18일 이틀간 문을 닫는다.

롯데에비뉴엘 잠실 및 롯데월드몰 외관. (제공=롯데백화점)

현대백화점은 16~17일 ▲더현대 서울 ▲더현대 대구 ▲무역센터점 ▲천호점 ▲신촌점 ▲목동점 ▲중동점 ▲킨텍스점 ▲판교점 ▲울산점 ▲충청점을 휴점한다. 압구정본점과 미아점, 울산점 동구는 17~18일 이틀간 쉰다. 목동점 별관 및 중동점 유플렉스, 신촌점 유플렉스 점포와 커넥트현대 부산·청주점은 설 당일만 휴점한다.

쇼핑몰과 아울렛은 설 당일 단축 영업한다. 스타필드(하남·코엑스몰·고양·안성·수원)는 설 연휴 기간에도 휴점 없이 정상적으로 운영한다. 다만 설 당일인 17일에는 평소보다 약 2시간 늦은 오후 12시에 개점한다.

신세계사이먼의 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛도 설 당일 오후 12시부터 9시까지 운영한다.

현대백화점그룹이 운영하는 현대아울렛 김포·송도·대전·스페이스1·동대문·가산·가든파이브·대구점은 설 당일 휴점한다.

롯데몰은 김포공항점과 여수점을 제외한 전점이 설 당일 휴점한다. 김포공항점은 16~17일 문을 닫고 여수점은 휴점 없이 정상 영업한다. 타임빌라스 수원은 16~17일 휴점한다.

쇼핑몰·아울렛, 두쫀쿠 팝업·드론쇼로 가족 고객 겨냥

설 당일에도 운영하는 쇼핑몰과 아울렛은 가족 단위 방문객을 겨냥한 콘텐츠를 강화했다.

스타필드에서 진행된 ‘바우덕이 풍물단’ 공연 모습. (제공=신세계프라퍼티)

스타필드는 민족 대명절 설을 맞아 먹거리 팝업부터 키즈 아이템, 체험형 콘텐츠를 선보인다.

스타필드 수원은 구움 과자 베이커리 ‘포레포레’와 ‘장인한과’, ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’, 간식 유튜버 아누누의 동결건조 엿 브랜드 ‘파삭’의 팝업스토어를 운영한다.

또 산리오, 몬치치, 치이카와 등 인기 캐릭터 굿즈를 만날 수 있는 ‘무모한상점’ 팝업스토어를 오는 26일까지 진행한다.

스타필드 코엑스몰은 글로벌 토이 브랜드 ‘오로라월드’ 팝업스토어를 오는 24일까지 연다. 스누피 캐릭터로 유명한 ‘피너츠’와 자체 IP ‘팜팔스’의 인형, 키링 등 다양한 캐릭터 굿즈를 선보인다.

스타필드 하남과 고양에서는 ‘리틀티니’ 베이비 한복 기획전을, 고양과 안성에서는 ‘하랑한복’ 키즈 한복전을 열어 아이들의 연령과 취향에 맞춘 다양한 한복 스타일을 제안한다. 스타필드 안성은 명절에 선물하기 좋은 건강기능식품 및 헬스케어 설 기프트 큐레이션을 마련했다.

신세계사이먼은 설 명절을 맞아 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 ‘홀리데이 슈퍼 세일’을 오는 22일까지 진행한다.

이번 행사에서는 불꽃놀이와 500대 규모의 야간 드론 쇼를 선보인다. 드론 쇼는 21일 부산 프리미엄 아울렛, 22일 여주 프리미엄 빌리지에서 진행된다. 파주 프리미엄 아울렛에서는 오는 20일 불꽃놀이가 펼쳐진다.

국내 대표 전통 체험 관광지인 ‘한국민속촌’ 팝업스토어도 아울렛 최초로 유치했다. 한국민속촌 직속 공연단의 기악, 풍물 공연은 14일 시흥 프리미엄 아울렛, 15일 여주 프리미엄 아울렛, 16일 파주 프리미엄 아울렛에서 순차 진행된다.