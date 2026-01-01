백화점 3사, 병오년 새해 맞아 대규모 정기 세일 돌입

패션·뷰티 중심으로 최대 70% 할인…팝업스토어도 운영

유통입력 :2026/01/01 11:15

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

백화점 업계가 병오년(丙午年) 새해를 맞아 첫 정기 세일에 돌입한다. 패션과 뷰티 부문을 중심으로 최대 70%에 달하는 할인 혜택을 제공해 고객 집객 효과를 극대화하겠다는 의도로 해석된다.

1일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 2일부터 18일까지 ‘2026 신년 정기 세일’을 진행한다. 이번 정기 세일에는 총 410여 개 브랜드가 참여해 최대 50%의 할인 혜택을 제공한다. ‘띠어리’, ‘꼼데가르송’, ‘폴스미스’ 등 주요 패션 브랜드에서 패딩 코트 등 겨울 시즌오프 상품을 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다.

또 오는 2일부터 11일까지는 럭셔리 상품군을 포함해 패션·스포츠·잡화·주방식기·홈패션·홈데코 등 전 상품군에서 단일 브랜드 기준 당일 일정 금액 이상 구매한 고객에게 구매 금액의 7% 상당의 롯데모바일상품권을 증정하는 행사도 함께 진행한다.

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 지하1층 설화수 매장에서 붉은 말의 해 프로모션 단독 기프트를 들고 있는 모델들. (제공=롯데백화점)

새해 쇼핑 수요를 지원하기 위한 고객 참여형 이벤트도 준비했다. 2일 오전 9시 30분부터 롯데백화점 앱(APP)을 통해 2일부터 4일까지 사용 가능한 패션·스포츠 상품군 30만 원 이상 구매 시 적용 가능한 3만 원 할인 쿠폰을 선착순 2만 명에게 발급한다.

같은 기간 동안 응모 가능한 ‘신년 맞이 쇼핑지원금 이벤트’를 통해 추첨을 거쳐 1등 당첨자 2,026명에게는 5만 원 상당의 롯데모바일상품권을, 2등 당첨자 2만 명에게는 1만 원 상당의 롯데모바일상품권을 증정한다.

연초 선물 수요를 겨냥한 뷰티 행사도 눈길을 끈다. 롯데백화점은 ‘설화수’와 협업한 ‘붉은 말의 해’ 프로모션을 2일부터 11일까지 진행한다. 붉은 말 패키지가 돋보이는 윤조에센스 기획 기프트 세트를 단독으로 선보인다. 이와 함께 2일부터 11일까지 전 점포에서 ‘뉴 이어 뷰티 페스타’를 열고, 롯데카드 및 현대카드로 뷰티 브랜드를 구매한 고객에게 구매 금액의 7~10% 상당의 롯데상품권을 증정한다.

신세계백화점도 오는 2일부터 대규모 세일 행사 ‘신세계 페스타’를 연다. 전국 13개 점포에 진행되는 이번 행사는 패션·잡화·리빙 등 300여개 브랜드가 참여한다. 스트리트 패션, 아동, 스포츠 장르에서 파격적으로 최대 70% 할인가 상품을 선보인다.

신세계 제휴카드로 당일 60만원 이상 결제하면 사용할 수 있는 3만원 신백리워드 쿠폰을 신세계백화점 앱에서 다운 받을 수 있다. 명품·패션·잡화 단일 매장에서 최대 7% 리워드를 돌려주는 행사도 마련했다.

현대백화점 신년 시즌 할인 행사 '더 세일' 대표 이미지. (제공=현대백화점그룹)

현대백화점은 오는 2일부터 18일까지 압구정본점과 더현대 서울 등 전국 백화점 점포에서 신년 시즌 할인 행사 ‘더 세일’을 진행한다. 패션·리빙·스포츠 등 300여 개 브랜드의 가을·겨울(FW) 시즌 상품 등을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인해 선보인다.

점포별로 대형 할인 행사도 진행한다. 무역센터점은 오는 2일부터 4일까지 지하1층 대행사장에서 타미힐피거, 라코스테, 빈폴, 헤지스 등 인기 패션브랜드의 2025 F/W 상품을 최대 30% 판매하는 ‘트래디셔널 패션 대전’을 진행한다.

같은 기간 판교점은 지하 1층 대행사장에서 아동 패션 브랜드 ‘아이러브제이’ 할인 행사를 진행한다. 이번 행사는 아우터·니트 등 FW 시즌 아동 의류 상품 최대 50% 할인해 판매한다.

관련기사

더현대 서울은 오는 2일부터 17일까지 지하 1층 대행사장에서 ‘위자드몰’ 팝업스토어를 연다. ‘해리포터’·’신비한 동물사전’·’반지의 제왕’·’어린왕자’ 등 유명 영화의 굿즈 상품을 판매한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “변화와 도약의 해인 병오년을 맞아 위축된 소비 분위기 속에서도 고객들이 새해의 희망과 에너지를 체감할 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “신년의 포문을 여는 첫 행사인 만큼 선물 수요를 중심으로 많은 고객들의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
할인 백화점 세일 현대백화점 신세계백화점 롯데백화점 새해 병오년

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI PC 확산 본격화... 새해도 GPU·NPU 성능 경쟁 예고

KT 위약금 면제 첫날 5800여명 이탈...시장은 눈치 싸움

엔씨 '아이온2', 달라진 '소통 운영'에 새해 전망도 '맑음'

정부, 쿠팡 사태에 "법적으로 가능한 모든 방안 조치"

ZDNet Power Center