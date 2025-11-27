2026년 ’붉은 말의 해’…병오년 연하우표·카드 나온다

과학기술정보통신부 우정사업본부는 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 연하우표 60만8천장, 소형시트 28만장과 연하카드·엽서 12종을 12월1일 발행한다.

연하우표에는 붉은빛을 머금은 말이 설원을 힘차게 내달리는 모습을 담았다. 거침없이 뻗어나가는 발굽과 바람에 흩날리는 갈기는 새해의 활력과 생명력을 전한다.

말은 오랜 세월 우리 민족과 밀접한 관계를 맺어 온 소중한 동물로 원시 미술과 토기, 벽화는 물론 역사 기록과 민속문화 전반에 이르기까지 흔적이 두루 남아 있다.

연하우표 전지. (제공=우정사업본부)

연하카드 고급형(4종)은 2천200원, 일반형(6종)은 1천700원, 연하엽서(2종)는 1천원이다. 소비자가 원하는 디자인으로 제작하는 맞춤형 연하카드는 고급형 3천원, 일반형 2천200원이다. 연하우표를 활용한 행운 카드는 1천원에 판매할 예정이다. 연하카드·엽서는 판매가격에 우편요금이 포함돼 별도로 우표를 구매해 붙이지 않아도 된다.

연하우표와 고급형 연하카드·연하엽서는 우체국을 방문하거나 인터넷우체국에서 구매할 수 있다. 다만 일반형·맞춤형 연하카드·행운카드는 인터넷우체국 전용 상품으로 온라인으로만 구매할 수 있다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “병오년 붉은 말의 도약처럼 새해에는 모두가 한층 더 힘차게 나아가는 한 해가 되기를 바란다”고 말했다.