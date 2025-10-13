민선 지방자치 30주년 기념우표 나온다

우정사업본부는 민선 지방자치 출범 30주년을 맞아 기념우표 1종, 45만 장을 오는 17일 발행한다고 13일 밝혔다.

기념우표에는 우리나라 국화인 무궁화를 한반도 지도에 수놓아‘민주주의가 꽃피는 대한민국’을 표현했다.

우리나라의 지방자치는 1995년 시작됐다. ‘제1회 전국동시지방선거’를 통해 주민이 직접 지방자치단체장을 선출하는 제도가 시행되면서 출범했다. 이를 통해 중앙집권적 구조에서 벗어나 지역주민의 자율성과 참여를 보장하는 풀뿌리 민주주의가 본격적으로 자리 잡기 시작했다는 평가를 받고 있다.

관련기사

지난 30년 동안 지방자치는 각 지역이 고유한 특성과 필요에 맞게 발전할 수 있는 기반이 됐고 행정 서비스의 질 향상과 함께 주민의 자발적 참여 문화 확산에 기여했다. 서울의 번화한 도시부터 제주의 평화로운 마을까지 전국 곳곳에서 주민 주도의 정책과 지역 정체성을 살린 다양한 시도는 지방자치로 운영되기에 가능했다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “이번 기념우표를 통해, 지난 30년간 우리 사회에 깊이 뿌리내린 지방자치의 성과를 되새기고자 한다”며 “풀뿌리 민주주의가 삶의 현장에서 만들어 낸 변화와 참여의 의미를 함께 기억하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.