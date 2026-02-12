쿡앱스 '포트리스 사가', 일본 IP 수속성의 마법사 협업 실시.

쿡앱스는 방치형 RPG '포트리스 사가'와 일본 IP '수속성의 마법사'의 첫 협업을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 협업은 '수속성의 마법사' IP 첫 게임 협업 콘텐츠다.

협업 기간 동안 7일 출석을 완료한 이용자에게는 레전드 등급 콜라보 영웅 4종을 무료로 제공한다. 이와 함께 '수속성의 마법사'를 테마로 한 대규모 챌린지 이벤트를 운영하며, 전용 던전과 소환 콘텐츠, 상점, 교환소 등을 순차적으로 선보일 예정이다.

챌린지 이벤트 보상으로는 콜라보 한정 스킨과 요새 스킨, 콜라보 홈 버프가 제공된다. 또한 '수속성의 마법사' 영웅 4종과 전용 무기, 레전드 랜덤 룬 등 약 50만 원 상당의 아이템이 보상 목록에 포함됐다.

쿡앱스 관계자는 “이번 협업은 IP와 게임 세계관의 조화를 가장 중요하게 생각하며 준비한 프로젝트”라며 “첫 게임 콜라보인 만큼 원작 팬과 기존 유저 모두에게 특별한 경험이 될 수 있도록 많은 공을 들였다”고 전했다.