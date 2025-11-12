쿡앱스 '냥냥시노비', 글로벌 출시 1.5주년 기념 업데이트

쿡앱스(대표 박성민)는 로그라이크 미소녀 디펜스 게임 ‘냥냥시노비’의 글로벌 서비스 1.5주년을 맞아 ‘월야의 소와레(Moonlight Soiree)’를 콘셉트로 한 대규모 업데이트와 다양한 콘텐츠를 선보였다고 12일 밝혔다.

지난해 5월 글로벌 출시 이후 꾸준한 인기를 이어온 ‘냥냥시노비’는 유저들의 성원에 힘입어 1.5주년을 맞이했다. 특히 일본에서 높은 인기를 얻으며, 지난 5월 아키하바라에서 1주년 기념 오프라인 이벤트를 개최한 바 있다.

이번 1.5주년 업데이트는 두 번에 걸쳐 진행된다. 이날 1부 업데이트에서는 특장 캐릭터의 가챠 상시화와 신규 특장 캐릭터 픽업 이벤트가 진행되며, 상위 등급 장식품 ‘프리즘’이 새롭게 추가됐다.

또한 ‘칠재 봉인전 시즌 2: 수해의 미즈치’가 오픈됐다. 시즌 1에서 지적된 불편 사항과 밸런스 문제를 대폭 개선하고, 점수 집계 시스템도 보다 공정하게 개편했다.시즌 1의 보스 ‘역병의 후메츠’는 상시 플레이가 가능하도록 추가되었으며, 전용 상점이 새로 열려 다양한 아이템을 획득할 수 있다.

더불어 소환 티켓을 다량으로 획득할 수 있는 출석 이벤트와 다양한 커뮤니티 이벤트가 함께 진행된다. 이번 업데이트에서는 무도회 콘셉트의 신규 특장 캐릭터 ‘네네’가 새롭게 등장하며, ‘나카츠카미 료’의 전용 코스튬도 추가됐다.

1부에 이어 이달 말 1.5주년 후속 버전 업데이트와 12월 초 2부 업데이트가 예정되어 있다. 편의성 개선, 신규 캐릭터, 기존 콘텐츠 개편 등 다양한 내용이 업데이트될 예정이다.

쿡앱스 관계자는 “이번 1.5주년 업데이트는 더 많은 유저분들이 냥냥시노비를 오래 즐길 수 있도록 감사의 마음을 담아 풍성한 보상과 즐거운 콘텐츠를 준비했다”며 “이어질 두 번째 업데이트에도 많은 기대를 부탁드린다. 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 전했다.