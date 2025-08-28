쿡앱스 '포트리스 사가', 中 매출 TOP100 진입

중국 일간 최고 매출 4위, 월간 매출 Top 100 진입

쿡앱스(대표 박성민)는 방치형 RPG '포트리스 사가'가 중국 매출 TOP 100위에 올랐다고 28일 밝혔다.

'포트리스 사가'는 중국 iOS 지난 7월 매출 순위에서 89위를 기록하며 매출 TOP100에 진입했다. 모바일 앱 분석 서비스 앱매직에 따르면 '포트리스 사가'는 던전앤파이터 모바일(1위), 배틀그라운드 모바일(3위), 크로스파이어 모바일(14위), 메이플스토리M(99위)과 함께 TOP 100에 포함된 다섯 개 한국 개발사 게임에 이름을 올렸다.

중국 출시와 동시에 다운로드 2위, 매출 4위를 달성하며 흥행에 성공한 '포트리스 사가'는 현지에서도 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 특히 탭탭 등 현지 플랫폼 데이터를 더하면 실제 매출 순위는 더욱 높게 평가될 것으로 보인다.

한편, 지난 21일 부터 진행된 2주년 기념 이벤트는 K-POP 콘셉트로 화려하게 꾸며졌다. 특히 지난 5월 진행된 팬 투표에서 가장 많은 득표를 한 레오나, 베리스, 엘리자벳, 루나가 가상 걸그룹 'DEVIL:PINK'로 데뷔 무대를 선보였다.

이벤트 기간 동안 이용자는 '허수아비 매니저' 스킨과 '공연장 요새' 스킨을 새롭게 획득할 수 있으며, DEVIL:PINK 팬사인회를 배경으로 한 미니게임도 즐길 수 있다. 또한 유튜브와 인스타그램에서 DEVIL:PINK가 직접 준비한 스페셜 영상 콘텐츠도 감상할 수 있다.

같은 날 중국 서비스 버전에서는 애니메이션 '던전밥'과의 특별 협업 이벤트가 진행되고 있다. '던전밥'은 던전에 서식하는 마물을 요리하며 미궁을 탐험하는 독창적인 설정으로 전 세계에서 큰 인기를 얻고 있는 작품으로, 지난해 '포트리스 사가' 글로벌 버전에서도 협업이 진행된 바 있다.

쿡앱스 관계자는 "전 세계에서 보내주신 뜨거운 성원에 감사드린다"며 "오랜 기간 준비한 이번 2주년 업데이트를 통해 모든 유저분들이 더욱 풍성한 즐거움을 느끼시길 바란다"고 전했다.

