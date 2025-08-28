쿡앱스 '포트리스 사가', 中 매출 TOP100 진입

쿡앱스(대표 박성민)는 방치형 RPG '포트리스 사가'가 중국 매출 TOP 100위에 올랐다고 28일 밝혔다.

'포트리스 사가'는 중국 iOS 지난 7월 매출 순위에서 89위를 기록하며 매출 TOP100에 진입했다. 모바일 앱 분석 서비스 앱매직에 따르면 '포트리스 사가'는 던전앤파이터 모바일(1위), 배틀그라운드 모바일(3위), 크로스파이어 모바일(14위), 메이플스토리M(99위)과 함께 TOP 100에 포함된 다섯 개 한국 개발사 게임에 이름을 올렸다.

중국 출시와 동시에 다운로드 2위, 매출 4위를 달성하며 흥행에 성공한 '포트리스 사가'는 현지에서도 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 특히 탭탭 등 현지 플랫폼 데이터를 더하면 실제 매출 순위는 더욱 높게 평가될 것으로 보인다.

한편, 지난 21일 부터 진행된 2주년 기념 이벤트는 K-POP 콘셉트로 화려하게 꾸며졌다. 특히 지난 5월 진행된 팬 투표에서 가장 많은 득표를 한 레오나, 베리스, 엘리자벳, 루나가 가상 걸그룹 'DEVIL:PINK'로 데뷔 무대를 선보였다.

이벤트 기간 동안 이용자는 '허수아비 매니저' 스킨과 '공연장 요새' 스킨을 새롭게 획득할 수 있으며, DEVIL:PINK 팬사인회를 배경으로 한 미니게임도 즐길 수 있다. 또한 유튜브와 인스타그램에서 DEVIL:PINK가 직접 준비한 스페셜 영상 콘텐츠도 감상할 수 있다.

같은 날 중국 서비스 버전에서는 애니메이션 '던전밥'과의 특별 협업 이벤트가 진행되고 있다. '던전밥'은 던전에 서식하는 마물을 요리하며 미궁을 탐험하는 독창적인 설정으로 전 세계에서 큰 인기를 얻고 있는 작품으로, 지난해 '포트리스 사가' 글로벌 버전에서도 협업이 진행된 바 있다.

쿡앱스 관계자는 "전 세계에서 보내주신 뜨거운 성원에 감사드린다"며 "오랜 기간 준비한 이번 2주년 업데이트를 통해 모든 유저분들이 더욱 풍성한 즐거움을 느끼시길 바란다"고 전했다.