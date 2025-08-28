넥슨, 도쿄게임쇼 2025 참가…'퍼스트 디센던트' 단독 부스 운영

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 '도쿄게임쇼 2025'에 참가해 넥슨게임즈(대표 박용현)에서 개발한 루트슈터 게임 '퍼스트 디센던트'의 단독 전시 부스를 운영한다고 28일 밝혔다.

'도쿄게임쇼 2025'는 다음 달 25일부터 28일까지 일본 치바에서 개최된다.

'퍼스트 디센던트'는 이번 도쿄게임쇼에서 공간을 꾸밀 수 있는 '라운지', 탈 것 '호버 바이크' 등 주요 게임 콘텐츠를 소재로 구성되는 단독 부스를 선보이고, 글로벌 이용자들과의 접점을 확대할 계획이다.

넥슨은 올해 새롭게 선보일 IP(지식재산권) 협업 콘텐츠를 현장에서 공개할 예정이며, 게임 플레이, 캐릭터 코스튬 플레이 등 다채로운 현장 이벤트도 실시한다. 행사 기간 중 27일에는 개발진이 직접 부스를 탐방하며 부스를 자세히 소개하는 라이브 방송도 진행한다.

이범준 넥슨게임즈 총괄PD는 "'도쿄게임쇼 2025'에서 일본을 비롯해 전 세계 이용자분들께 '퍼스트 디센던트'의 새로운 재미를 선보일 수 있어 기쁘다"며 "부스에서 다양한 이벤트를 진행하고 새로운 소식도 공개할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.