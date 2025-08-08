넥슨 퍼스트 디센던트, 시즌 3 '돌파' 업데이트 실시

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 넥슨게임즈(대표 박용현)에서 개발한 루트슈터 게임 '퍼스트 디센던트'에 시즌 3 '돌파' 업데이트를 실시했다고 8일 밝혔다.

먼저, 염동력을 사용하는 신규 '계승자(캐릭터)' '넬'을 추가했다. '넬'은 탐색되는 모든 적에게 표식을 남기고 총기, 스킬 공격 시 추가 피해를 입히는 패시브 스킬을 보유하고 있으며, '아르케 구체'를 활용해 적의 능력을 약화시키거나 적에게 피해를 가하는 스킬을 사용한다. 새롭게 추가된 스토리에서 '넬'을 중심으로 펼쳐지는 침략자 '카렐'과의 서사를 경험할 수 있다.

신규 지역으로 초대형 규모의 '액시온 평야'를 추가하고, 다채로운 필드 콘텐츠를 선보인다. '액시온 평야'에서는 7개의 미션 콘텐츠를 플레이하며 신규 스킬 모듈 '트리거 모듈'을 비롯해 다양한 보상 아이템을 얻을 수 있고, 신규 몬스터 '균열의 군단'과 최대 8인이 참여 가능한 '필드 거신' '월크래셔'도 공략할 수 있다.

넥슨 '퍼스트 디센던트', 시즌 3 돌파 업데이트.

드넓은 '액시온 평야'를 누빌 수 있는 신규 탈 것 '호버 바이크'도 업데이트했다. '호버 바이크'는 '기본형', '가속도형', '밸런스형' 등 3종이며, 다양한 외형 스킨, 부착물로 커스터마이징을 지원하고, 높은 기동력과 함께 주행 콘텐츠 '에너지 기동 관측' 등으로 액션의 재미를 즐길 수 있다.

이와 함께, 적의 방어를 무력화시키는 신규 궁극 무기 '이레이저'와 적에게 다연발 유도 미사일을 발포하는 런처 '박멸자'도 선보였다.

더불어 '퍼스트 디센던트'의 첫 번째 컬래버레이션을 글로벌 유명 RPG IP '니어: 오토마타'와 진행한다. '니어: 오토마타'의 핵심 인물 '2B', 'A2'의 두 가지 스킨과 원작의 감성을 살린 부착물, 소셜 모션을 사용할 수 있다. 또, '바이크 수트', '정비공' 등 신규 테마 스킨과 시즌 3의 주요 인물 '엔조', '이네즈'의 프리미엄 스킨도 만나볼 수 있다.

넥슨은 이용자들의 원활한 플레이를 돕기 위한 성장 이벤트 2종을 진행한다. 오는 25일까지 진행되는 '디센던트 부스트 업' 이벤트를 통해 일반 난이도 이용자들이 어려운 난이도에 빠르게 입장할 수 있고, 게임 플레이에 필요한 정보, 아이템을 자연스럽게 획득할 수 있는 '부스트 패스' 이벤트는 다음 달 18일까지 실시된다.

또, 신규 계승자 '넬'을 플레이하며 다채로운 보상을 얻는 '넬과 함께 돌파' 이벤트를 다음 달 4일까지 진행한다. 같은 기간 '액시온 평야'에서 미션을 수행하며 '넬 연구 도면 랜덤 상자', '트리거 모듈 랜덤 상자' 등 다양한 아이템을 획득할 수 있는 '액시온 평야 속으로' 이벤트도 실시한다.