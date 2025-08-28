스마일게이트, "'카제나' 통해 새 장르 정립 도전…2D 그래픽 퀄리티 자신"

"지금까지 로그라이크 덱빌딩 장르로 모바일 시장에서 성공한 사례가 없었다. 지구가 멸망할 때까지 비슷한 게임이 나오지 못할 것이라 자신한다."

스마일게이트의 로그라이크 덱빌딩 호러 SF 신작 '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'를 개발하는 슈퍼크리에이티브의 김형석 디렉터는 게임에 대한 자신감을 이같이 드러냈다. 기존 서브컬처 게임과는 다른 접근법으로 '카제나'라는 새로운 장르를 정립하고, 깊이 있는 게임성으로 팬덤까지 확장하겠다는 의미다.

스마일게이트는 28일 서울 홍대 WDG 스튜디오에서 신작 '카제나'의 미디어 간담회를 진행했다. 이 자리에는 김형석 슈퍼크리에이티브 디렉터와 김주형 스마일게이트 사업실장이 참석해 '카제나'의 개발, 운영 방향성과 향후 목표에 대해 설명했다.

김형석 슈퍼크리에이티브 디렉터가 '카오스 제로 나이트메어'에 대해 설명하고 있다.

카제나는 7년간 서비스되고 있는 '에픽세븐' 개발사 슈퍼크리에이티브가 개발하는 신작이다. 매판마다 새로운 스킬과 능력을 이용자 전략과 취향에 따라 업그레이드해가며 플레이하는 것이 특징이다.

김형석 디렉터는 "로그라이크 덱빌딩 장르로 모바일 게임 시장에 도전하는 프로젝트는 정말 많이 있었다"며 "지금 현재까지 제가 아는 게임만 해도 수십 개지만 성공한 사례는 단 한 건도 없다"고 말했다.

개발진은 로그라이크 덱빌딩 장르의 가장 큰 허들인 초기 진입장벽을 낮추기 위해 노력했다. 김형석 디렉터는 "이 장르의 가장 치명적인 허들은 시작하자마자 카드를 선택해야 하는데 글을 읽어야 한다는 점"이라며 "이를 해결하기 위해 카제나는 시작할 때 첫 빌드를 자동 스킬 빌드업으로 시작해 업그레이드 하는 방향성을 정립했다"고 설명했다.

스마일게이트 '카오스 제로 나이트메어' 미디어 간담회.

이용자는 첫 자동 스킬 빌드업 이후 장비 획득을 통해 패시브 스킬을 획득한다. 이후 심화된 업그레이드로 넘어가면서 본격적인 덱빌딩을 하게 된다. 새로운 스킬은 전장에서 아이디어가 떠오르는 느낌으로 연출되며 지역 탐험을 통한 장비 획득, 기존 카드의 업그레이드 등이 단계적으로 이루어진다.

덱빌딩 콘텐츠 규모도 상당하다. 캐릭터당 25종의 고유 카드 능력과 100종 이상의 공용 카드 및 능력을 보유하고 있다. 공용 콘텐츠는 시즌 콘텐츠에 따라 부분 변화할 예정이다.

그래픽 부문에서 스마일게이트는 자사의 기술력에 대한 강한 자신감을 내비쳤다. 카제나는 스마일게이트 자체 엔진인 루나 엔진으로 개발된다. 이를 통해 2D 그래픽에서 보기 힘든 다양한 기술을 실현했다고 밝혔다.

김형석 디렉터는 "현재까지 에픽세븐도 지금 서비스한 지 7년이 지났지만 그 2D 퀄리티에 근접한 게임들을 아직 보지 못했다"며 "저희 카제나 또한 그 이상의 퀄리티를 보여드릴 계획이며, 이는 중국 게임사들 조차 따라 할 수 없는 퀄리티"라고 자신했다.

(좌측부터) 김주형 스마일게이트 사업실장, 김형석 슈퍼크리에이티브 디렉터.

캐릭터의 제작에도 많은 노력을 기울였다. 김형석 디렉터는 "하나의 캐릭터를 제작하는 데 수많은 아티스트들이 협업한다"며 "기존의 5~10배의 작업량이며 병렬 작업으로만 8개월이라는 시간 동안 굉장히 공을 들여서 제작하게 된다"고 말했다.

카제나가 기존 서브컬처 게임들과 다른 어두운 다크 판타지를 지향하는 이유에 대해서도 명확한 관점을 제시했다. 김형석 디렉터는 "최근 5년간 애니메이션 업계에서 가장 인기 있고 많은 사랑을 받았던 작품들은 굉장히 다크하다"고 분석했다. 이어 "그런 작품들이 거의 대세라고 할 수 있을 정도로 주류인데, 게임 IP에서는 이런 시도가 아예 없었다"고 덧붙였다.

모바일 게임 환경을 고려해 기본적으로는 소프트한 게임 디자인을 제공한다. 다만 높은 난이도를 원하는 이용자들을 위해 하드코어 모드도 준비했다. 하드코어 모드에서는 중간 탈출이 불가능하며, 죽음 시 모든 세이브 데이터가 소실된다.

비즈니스 모델(BM)에 대해서도 신중한 접근법을 보였다. 김주형 사업실장은 "캐릭터 획득이 이용자 허들이 되면 장기 서비스가 어렵다고 판단했다"며 "기본 캐릭터만으로도 모든 콘텐츠를 즐길 수 있게 하고, 캐릭터 과금은 페이투윈이 아닌 다양한 플레이를 원하는 이용자의 선택 수단으로 남겨두려 한다"고 설명했다.

덱빌딩 게임의 핵심인 밸런싱 관리를 위해 AI를 적극 활용했다. 김형석 디렉터는 "AI는 오버밸런싱을 케어하기 위해 활용한다"며 "수많은 덱빌딩을 수백만 번씩 직접 플레이하면서 문제를 발견하는 쪽으로 사용한다. 인간이 할 수 없는 영역을 수십만 번 테스트하면서 문제를 케어하고 있다"고 말했다.

게임 운영 방식은 9주 단위의 시즌제로 진행된다. 각 시즌마다 메타가 변화하지만, 특정 캐릭터만 접대받는 구조가 아니다. 모든 캐릭터가 새로운 빌드를 할 수 있는 놀이터 개념으로 접근했다고 밝혔다.

이날 스마일게이트는 일본 시장에 대한 공략 의지도 강하게 드러냈다. 김형석 디렉터는 "매우 어려운 시장이며 세 번째 도전"이라며 "가장 중요한 성공 요인은 캐릭터와 이야기라고 본다"고 말했다. 다만 "게임 디자인이 진지하게 게임성을 추구하고 있어 일반적인 수집형 시장에서는 도전적인 프로젝트"라고 인정했다.

언어 지원은 한국어, 영어, 일본어, 번체중국어 텍스트를 제공한다. 음성은 일본어와 한국어 두 가지를 탑재해서 출시할 예정이다.

(좌측부터) 김주형 스마일게이트 사업실장, 김형석 슈퍼크리에이티브 디렉터.

김주형 사업실장은 "올해 안에 글로벌 출시를 목표로 하고 있다"고 밝혔다. 또한 "9월 17일부터 사전플레이 테스트를 시작하고, 이를 통해 최종 점검 후 중국을 제외한 전 권역에 동시 출시할 계획"이라고 말했다.

김형석 디렉터는 "2년 전부터 확신하는 것은 지구가 멸망할 때까지 비슷한 게임이 절대 나오지 않을 것이라는 점"이라며 "카제나에는 과감한 도전적 요소가 많아 비슷한 게임을 만들 수 없을 것이라 확신한다"고 자신했다.

김주형 사업실장 역시 "세계관이나 장르 모두 서브컬처에서 새롭게 자리할 수 있을 것"이라며 "'카제나'라는 새로운 장르로 자리하는 것이 목표"라고 덧붙였다.

스마일게이트는 다음 달 2일부터 카제나의 사전 플레이 테스터를 모집하고 같은 달 17일부터 테스트를 실시한다. 이후 연내 중국을 제외한 글로벌 전역에 게임을 동시 출시하는 것이 목표다. 9월 일본에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)'에도 참가해 게임을 알릴 계획이다.