스마일게이트, 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어' 개발자 코멘터리 영상 1편 공개

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발중인 신작 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 개발자 코멘터리 영상 1편을 공개했다고 20일 밝혔다.

이번 영상에는 게임의 핵심 개발자 4인이 직접 출연해 카제나의 주요 특징과 이용자들의 궁금증에 대해 설명했다.

영상에 등장하는 핵심 개발진은 배제성 배경아트 담당자, 표세준 시나리오 담당자, 홍성식 전투기획 담당자 등 4인이다. 영상은 약 23분 분량으로 카제나 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

영상에서는 ‘카오스’, ‘붕괴’ 같은 게임의 핵심 설정에 대한 설명부터 세계관과 주요 지역에 대한 제작 히스토리를 확인할 수 있으며 어둡고 절망적인 세계관이 게임 전반의 디자인에 어떤 영향을 끼쳤는지, SD캐릭터를 활용한 배경은 무엇인지 등 아트웍에 대한 심도 있는 이야기도 들어볼 수 있다. 또한, ‘카드’를 활용한 전투 시스템의 기획 의도와 자동 전투 적용 방향성, 더빙과 같은 콘텐츠에 대한 설명도 이어졌다.

특히 영상 말미에는 게임 개발이 거의 마무리되어 최종 담금질 단계에 돌입했다고 밝히며 출시가 임박했음을 알리기도 했다.

스마일게이트는 이번 코멘터리 영상 1편 공개를 시작으로 더욱 다양한 분야의 개발진이 출연해 이용자들의 궁금증을 해결해 줄 수 있도록 지속적으로 영상을 제작할 예정이다.

영상 공개를 기념한 굿즈 증정 이벤트도 진행된다. 카제나 공식 유튜브 채널을 구독하고 ‘좋아요’를 누른 뒤 감상평을 남기면 추첨을 통해 카제나 굿즈를 증정한다.

스마일게이트 김주형 사업실장은 “이번 영상을 통해 카제나에 대한 궁금증이 조금이나마 해소됐기를 바란다. 앞으로 추가적인 개발자 코멘터리 영상을 제작하고 적극적인 소통을 이어 나갈 계획이다”고 소감을 전했다.