스마일게이트 '에픽세븐', 서비스 7주년 대규모 변화 예고...업데이트 로드맵은

스마일게이트는 글로벌 히트 모바일 RPG 에픽세븐의 정식 서비스 7주년을 맞아 대규모 변화를 예고했다.

17일 업계에 따르면 스마일게이트는 '에픽세븐 7주년 – 일곱번째 서사시' 쇼케이스 영상을 통해 하반기 대규모 업데이트 로드맵과 오프라인 오케스트라 콘서트 등 다양한 소식을 전했다.

에픽세븐 공식 유튜브 채널에서 공개된 이번 영상에는 핵심 개발진인 김형석 슈퍼크리에이티브 대표와 탁광진 디렉터, 오병진 사업실장이 직접 등장해 개발 및 운영 방향성과 업데이트 계획을 밝혔다.

우선 개발 및 운영 방향성은 플레이 부담 대폭 완화에 초점을 맞췄다. 이용자가 좋아하는 콘텐츠를 선택적으로 플레이해도 대부분 보상을 받을 수 있도록 개선한다는 게 회사 측의 설명이다.

또한 메인 스토리 구조 전면 개편을 통해 빠진 영웅에 대한 몰입도를 낮추는 문제를 해결하며, 소환이 진행 중인 영웅이 메인 스토리의 중심이 되도록 구조를 개판한다. 이는 6개월 정도 작업 시간이 소요된다고 알려졌다.

여기에 영웅 수집에 대한 비전도 제시했다. 이용자가 보유한 영웅을 더욱 체계적으로 관리할 수 있는 책터별 테마별 마크를 영웅에 부여하고, 오래 전 출시된 영웅을 얻을 수 있는 기획도 확대한다.

스마일게이트, 에픽세븐 2025년 하반기 로드맵 공개.

그렇다면 하반기 업데이트 로드맵은 무엇일까. 신규 영웅과 장비, 파밍 콘텐츠 등이 연말까지 순차적으로 추가된다는 계획이다.

새로 추가되는 영웅은 '기원의 라스'다. 해당 영웅은 에픽세븐의 프리퀄을 다룬 에피소드 '오리진'에 등장했으며, 기존 영웅보다 특별하고 강력할 것으로 기대되고 있다. 해당 영웅은 오는 28일 업데이트 이후 전용 콘텐츠를 통해 게임 플레이 만으로 무료로 얻을 수 있다. 이어 다른 영웅인 '천칭의 주인'도 추가된다.

신규 세트 장비로 총 4세트 구성의 '역습의 세트'와 '응수의 세트'가 추가된다. '역습의 세트'는 속도 15% 증가 및 부활시 행동 게이지 50% 증가 효과가 특징이라면, '응수의 세트'는 회피 시 70% 확률로 반격하는 효과도 부여될 예정이다.

신규 파밍 콘텐츠로 '이계의 틈'이 추가된다. 기존 세트 장비를 드롭하던 토벌 대비 많은 행동력을 소모하지만, 원하는 방비를 휠씬 빠르게 획득할 수 있어 피로도를 낮추는데 기연한다. 해당 파밍 콘텐츠를 이용하면 신규 장비 세트 '카오스 전설 등급 장비'를 획득할 수 있다.

또 인벤토리 용량 및 행동력 최대치 증가, 신규 스토리 콘텐츠 '몽환의 경계', 상위 32개 기사단이 참여하는 '기사단 전쟁 토너먼트', 신규 에피소드 등도 선보일 계획이다.

이와 함께 서비스 7주년을 기념해 특별 케이크 제작 이벤트와 영웅 인기 투표 이벤트, 오프라인 오케스트라 'Symphony No.7: Orbris' 공연 일정, 쇼케이스 선물 등도 공개했다. 쇼케이스 선물은 보스 월광 선택권 1장, 금빛 전승석 77개, 머라고라 100개, 속도 20 부옵션 포함 88레벨 목걸이로 구성했다.