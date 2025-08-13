스마일게이트 로스트아크, 모코코 스페셜 도미도피자 세트 출시

스마일게이트 RPG(대표 지원길)는 글로벌 피자 브랜드 도미노피자와 손을 잡고 대한민국 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘로스트아크’ 지식재산권(IP) 활용 ‘모코코 스페셜 피자 세트’를 출시한다고 13일 밝혔다.

내일(14일)부터 다음 달 14일까지 한 달 동안 진행되는 이번 컬래버레이션 기간에는 도미노의 프리미엄 피자 L사이즈와 콜라, 모코코 랜덤 피규어 콜드컵, 로스트아크 컬렉션 카드 1팩, 로스트아크 스페셜 쿠폰 1종으로 구성된 ‘모코코 스페셜 피자 세트’를 만나볼 수 있다. 주문 가능한 프리미엄 피자는 최근 출시된 ‘랍스터 슈림프 투움바’를 비롯한 8종이다.

스페셜 세트는 ‘배달의 민족’과 ‘쿠팡이츠’, ‘요기요’ 등 주요 배달 어플리케이션과 도미노피자 공식 채널에서 구매할 수 있으며 레스토랑에서 피자를 먹는 모코코를 테마로 꾸며진 특별한 박스에 담겨 배송된다.

스마일게이트 RPG, 로스트아크 X 도미노피자 컬래버레이션 '모코코 스페셜 피자 세트' 출시.

모험가들은 세트에 포함된 스페셜 쿠폰을 1회만 등록해도 ‘모코코 선풍기’를 비롯한 풍성한 선물을 받을 수 있는 ‘2025 썸머 콜라보’이벤트에 자동 응모된다.

관련기사

스마일게이트 RPG와 도미노피자는 이번 세트 판매의 수익금을 활용한 사회 공헌 활동도 향후 추진할 예정이다.

지원길 스마일게이트 RPG 대표는 “어느새 올여름 시즌 마지막 컬래버레이션으로 인사드리게 됐다. 도미노피자와는 이번이 세 번째 협업으로 매번 모험가 여러분의 많은 사랑과 함께 사회 공헌 캠페인까지 성공적으로 진행했던 만큼 이번에도 많은 성원을 부탁드린다”고 소감을 전했다.