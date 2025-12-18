쿡앱스 '포트리스 사가', 밈 캐릭터 '일냥이'와 협업...요새 지급

쿡앱스(대표 박성민)는 방치형 RPG 게임 ‘포트리스 사가’가 화제의 밈 캐릭터 ‘일냥이’와 최초로 콜라보레이션을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 콜라보는 오늘부터 새해 1월 14일까지 약 한 달간 진행되며, ‘포트리스 사가’ 서비스 이래 최초로 요새 스킨을 무료로 지급하는 것이 특징이다.

콜라보 기간 동안 신규 가입 유저는 게임 접속만으로 요새 스킨을 획득할 수 있어, 게임의 진입 장벽을 크게 낮출 것으로 기대된다. 이와 함께 이벤트 기간 동안 진행되는 특별 출석 체크 이벤트를 통해 일냥이 캐릭터 스킨과 일냥이 요새 스킨을 무료로 획득할 수 있다.

쿡앱스 관계자는 “일냥이 특유의 B급 감성을 캐릭터와 전장 전반에 반영해 기존 포트리스 사가와는 다른 분위기를 연출했다”며 “정교한 게임 비주얼과 일냥이 그림체가 만나 발생하는 대비 요소가 유저들에게 신선한 재미로 다가가길 기대한다”고 밝혔다.

이어 “이번 콜라보를 통해 신규 유저에게는 진입 계기를, 기존 유저에게는 새로운 플레이 동기를 제공할 수 있을 것으로 보고 있다”고 전했다.