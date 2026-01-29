쿡앱스(대표 박성민)는 모바일 게임 ‘포트리스 사가’의 2월 대규모 협업 업데이트를 앞두고 ‘전야제 출석 이벤트’를 마련했다고 29일 밝혔다.

전야제 출석 이벤트는 오늘부터 다음달 11일까지 약 2주간 진행된다. 기간 동안 매일 접속만 해도 다양한 성장 재화와 소환 아이템을 받을 수 있으며, 누적 출석에 따라 보상이 순차 지급된다. 전일 출석 달성 보상은 보석 가치 환산 기준 2만1천개 규모(약 12만원)다.

출석 보상은 1일차 보석 1천개를 시작으로 영웅 소환 티켓, 대포 소환 티켓, 픽업 소환 티켓, 수리공 소환 티켓, 증폭의 결정 등이 단계적으로 지급된다. 7일 출석을 달성하면 레전드 영웅 소환 티켓 1장을 추가로 획득할 수 있어, 신규 유저도 부담 없이 참여할 수 있다.

쿡앱스 '포트리스 사가', 대형 IP 협업 예고 이벤트 마련.

쿡앱스 관계자는 “2월 초 공개될 대형 콜라보 업데이트에 앞서, 이용자에게 작은 즐거움과 기대감을 먼저 전하고자 전야제 출석 이벤트를 준비했다”며 “콜라보 IP와 세부 콘텐츠는 공식 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.